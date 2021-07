Três festivais para descentralizar

EA Live Évora, um festival dedicado aos artistas nacionais

Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco são alguns dos nomes que fazem parte do alinhamento do EA Live Évora. Com vista para as vinhas idílicas da adega Cartuxa, o festival acontece nos fins de semana de 16 e 17, e 22 e 24 de julho. A premissa do EA já assumiu vários formatos tais como o Slow Fest, Fast Festival, Music Sessions, harmonizando a música com a gama de vinhos EA, Eugénio de Almeida, da Cartuxa. Desde 2016 que a marca tem vindo a transformar estes vinhos, passando a ligar o mundo vinícola às artes, em especial à música. Este festival, tal como outras iniciativas, que promete proporcionar momentos de descontração, felicidade e diversão.

Cartaz do festival EA Live Évora. Foto: D.R.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui, por €30. Na experiência está incluída uma degustação de vinhos EA.

Cinema ao ar livre em Cem Soldos, Tomar

Todos os sábados até 10 de julho, a Pantalha - Mostra de Cinema a Céu Aberto exibe filmes portugueses que levam o público numa viagem pelo mundo, sempre com um olhar nacional. Organizado pelo SCOS (Sport Clube Operário de Cem Soldos), em parceria com a produtora Tripé, o mini-festival ocupa as ruas da aldeia da aldeia de Cem Soldos.

Cartaz do festival Pantalha. Foto: D.R.





Na última sessão, a 10 de julho, são exibidos Penúmbria, de Eduardo Brito (2016), e Volta à Terra, de João Plácido (2014).Os bilhetes para cada sessão têm um custo de €2 (sócios SCOS) e €4 (não sócios), sendo necessário uma inscrição prévia através do email (geralcos.pt), ou do número de telefone 249 34 52 32.

Música no Parque invade Cascais

São dois concertos por noite para ver e ouvir no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Possolo, entre os dias 22 e 31 de julho. O objetivo é apoiar a Cultura e os seus profissionais e o cartaz conta com artistas como Carminho, Fernando Daniel, Bruno Nogueira, Xutos e Pontapés e Dino Santiago.

Cartaz do festival Música no Parque. Foto: D.R.

Os bilhetes estãi disponíveis aqui, preços entre €10 e €25 por sessão.