Destemporada do CCB: noites de verão para esquecer a pandemia

Até ao final do verão, o Centro Cultural de Belém receberá dança, teatro, concertos, exposições, cinema e atividades ao ar livre numa Destemporada intensa e diversificada para recuperar o tempo cultural perdido durante a pandemia. A programação conta com apresentações que tiveram de ser adiadas por causa da covid-19, mas também novos artistas, instalações e performances.

No palco da praça CCB, há cinema musical às sextas, pelas 21h30, com a exibição de obras como o filme-concerto Shine a Light (2008), de Martin Scorsese (13 de agosto) ou Shut Up and Play the Hits: O Fim dos LCD Soundsystem (2012), de Dylan Southern e Will Lovelace (20 de agosto).

A música está um pouco por toda a programação, incluindo aos domingos, às 19h00, com a apresentação de obras Exsultate, jubilate!, aqui por Ana Paula Russo em conjunto com a orquestra La Nave La (15 de agosto) e de María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla (22 de agosto), um musical de ópera-tango.

Cartaz do musical `María de Buenos Aires´, de Astor Piazzolla Foto: D.R

A pensar em toda a família, haverá também atividades como aulas de ioga, tai chi ou pilates, aulas de cozinha e um workshop de técnicas de serigrafia, tudo ao ar livre. Já na Fábrica das Artes estará em exibição, até dezembro, a instalação imersiva baseada nos contos As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll.



A Destemporada conta ainda com a reabertura ao público de inúmeros projetos de arquitetura, na Garagem Sul, que ali se manterão até ao fim do verão.



A programação completa encontra-se aqui.