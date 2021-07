Pela primeira vez, veremos um quadro famoso de Rembrandt como era há 300 anos

O Rijksmuseum, em Amesterdão, anunciou que concluiu a restauração de uma das obras mais icónicas de Rembrandt: The Night Watch (A Ronda Noturna, em português). Pela primeira vez em 300 anos, o público poderá descobrir esta obra no seu formato original, sendo que o sucesso da recuperação se deve em grande parte à utilização deO delicado trabalho foi feito por uma equipa composta por cientistas, conservadores e curadores, que juntos recriaram as peças em falta, aproximando-se ao máximo das pinceladas e do efeito da pintura de 1642.Esta restauração envolveu o uso de inteligência artificial, primeiro para o processamento da técnica do pintor holandês, com o uso das chamadas "redes neurais artificiais", e depois para a reconstrução das seções em falta (no quadro) em computador, imprimindo-as em painéis e colocando-as em torno da pintura original à medida que avançavam no processo."A Ronda Noturna está gravada na nossa memória coletiva. Graças a esta restauração, podemos agora ver que a composição pintada por Rembrandt era ainda mais dinâmica. É maravilhoso poder agora ver com os nossos próprios olhos A Ronda Noturna como Rembrandt pretendia que fosse visto", diz Taco Dibbits, diretor do Rijksmuseum, citado pela GQ espanhola