Barack Obama já partilhou a sua inesperada playlist de verão

Desde 2016 que Barack Obama partilha nas redes sociais as músicas que o acompanham durante as férias de verão e 2022 não foi exceção. Do pop ao R&B ou ao indie, o ex-presidente dos Estados Unidos da América elegeu temas e artistas de vários estilos e épocas.



O primeiro lugar to top de Obama foi, sem surpresas, para Beyoncé com a música Break My Soul, do álbum Renaissance, lançado este ano. Segue-se Vibe Out, da cantora nigeriana Tems e Harry Styles, com Music for a Sushi Restaurant, completanto o pódio.

Playlist de verão de Barack Obama Foto: Twitter @BarackObama

As tendências musicais da estação quente não passaram despercebidas ao ex-presidente dos EUA, que admitiu ouvir o hit de verão Ojitos Lindos, do porto-riquenho Bad Bunny em colaboração com Bomba Estéreo, bem como Saoko, da espanhola Rosalía. A última colaboração de Rihanna com o rapper Drake, Too Good, e Die Hard, de Kendrick Lamar, dão um toque de hip-hop à playlist do político.

Playlist de verão de Barack Obama Foto: Twitter @BarackObama

Obama também se mantém fiel aos clássicos - Let's Go Crazy, uma das músicas do filme Purple Rain (1984), pelo icónico Prince, e claro Aretha Franklin, com Save Me. A playlist inclui também um pouco de rock, com Angelica, das Wet Leg, ou I'm Shakin de Jack White. Aproveitou e partilhou também a sua lista de livros para o verão de modo a incentivar os seguidores a ler uma boa obra durante os dias de descanso.