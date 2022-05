Barrocal Sound, um festival de música no Alentejo

Há palcos e palcos. E aqueles que acolhem o festival Barrocal Sound, em São Lourenço do Barrocal, no Alentejo, são particularmente encantadores. Nesta herdade histórica de 780 hectares com mais de 200 anos, no meio de barrocais graníticos, e no vale de Monsaraz, improvisa-se um habitat musical para receber quem queira desfrutar de uma experiência imersiva e única.

É um festival de música que acontece anualmente neste sítio, e que é ultra exclusivo. "O Barrocal Sound surge num ambiente de contemplação, intimista, com dois dias de concertos em cenários únicos, que vão dos barrocais ao antigo colmeal, e junta sonoridades ancestrais com outras mais contemporâneas. É uma comunhão de instrumentos, vozes e pessoas que pretende ser uma referência no universo dos pequenos festivais de música", lê-se no comunicado de imprensa sobre o evento.

O primeiro dia do festival conta com Sílvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band e Carlita no Palco Colmeal.

Sílvia Pérez Cruz e Farsa Circus Band Foto: D.R

No segundo dia, 25 de junho, Joep Beving e Anouar Brahem sobem ao Palco Barrocais, seguidos de Michael Mayer no Palco Colmeal.

Anouar Brahem Foto: Marco Borggreve

Os bilhetes para os dois dias têm um custo de €280 por pessoa, sem alojamento incluído no hotel. O evento decorre entre as 17h30 e as 4h.