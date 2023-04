Objets Nomades. Louis Vuitton acrescenta novos objetos de decoração à icónica linha

Depois de celebrar uma década na Garage Traversi, em Milão, a coleção Objets Nomades - criada em 2012 pela Louis Vuitton em colaboração com designers internacionais - regressou à cidade italiana com novas peças. Foram 11 os objetos de decoração e mobiliário apresentados, desta vez no histórico Palazzo Serbelloni, durante a Semana de Design, entre 17 e 23 de abril. Agora, a linha perfaz um total de mais de 60 itens.

As últimas adições à coleção inspirada no conceito de viagem tiveram mão de Raw Edges, Atelier Biagetti, Marcel Wanders, Zanellato/Bortotto, Studio Louis Vuitton, Campana e Atelier Oï. Este último, que é parceiro da maison desde a estreia da Objets Nomades, deu vida a quatro das novas peças.

Quetzal, Atelier Oï.

Destacam-se um móbile semelhante a um papagaio, com as suas "penas" de cores vivas, designado Quetzal; o Chandelier, uma escultura de luz com mais de um metro de altura; copos de diferentes tonalidades, com a base aparentemente torcida; e um conjunto de sofás vermelhos, os vanguardistas Binda.

Binda Sofa, Raw Edges.

Também no decorrer do evento a casa francesa exibiu o mais recente baú de viagem, reimaginado pelo criador Marc Newson. Com o clássico monograma da LV, o Cabinet of Curiosities foi equipado com 19 cubos de metal, cobertos em pele de diferentes cores - desde vermelho a azul, amarelo ou verde. Todos eles são removíveis, podendo ser organizados de diferentes formas (a marca garante que são mais de mil possibilidades), e inclui vários compartimentos secretos.