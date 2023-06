Giorgio Armani lança novo livro "Per Amore"

O livro é de edição limitada Foto: Armani

Giorgio Armani acaba de lançar um livro no qual, além de tantos outros pormenores acerca da su vida, revela como conseguiu construir uma marca de alcance tão global como a conhecemos hoje. Rizzoli ) é umailustrada(2015) e ganha forma como umque também funciona como um. O designer não reflete apenas sobre a sua ilustre carreira, mas também revela com mais detalhe a sua personalidade, e não tanto a persona social que o mundo conhece. Os leitores são conduzidos por umaO livro oferece ainda umaque foram sendo acumuladas ao longo da sua vida e dos 48 anos da sua marca de moda. "Escolhi um título suave e provocativo, que é surpreendentemente representativo da minha pessoa", disse Armani através de um comunicado à imprensa. "Sou pragmático e racional, mas todas as minhas ações vêm do coração. É por isso que os pensamentos dispersos reunidos neste livro são escritos com amor."De acordo com a WWD , Armani foi encorajado pelo sucesso da primeira edição do livro e pela crença de que refletir sobre a carreira de alguém "pode ser útil para muitos, de maneiras diferentes". Dado que foi Armani quem introduziu a facilidade e a modernidade por meio de uma linha de prêt-à-porter descontraída, mas luxuosa, e roupas de noite elegantes no final do século XX, a autobiografia de Giorgio Armani certamente será repleta de insights.Per Amore está agora disponível em livrarias selecionadas pelo mundo e em Rizzoli.com