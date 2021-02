Divulgadas primeiras imagens de Jared Leto como Joker

Jared Leto como Joker em Liga da Justiça Foto: Instagram @zacksnydersjusticeleague

O filmedalançado emfoi considerado um fracasso comercial. Apesar da crítica se ter dividido, a verdade é que muitos não ficaram convencidos com a história apresentada pelarealizou apenas parte do filme, afastando-se durante a rodagem por motivos pessoais e incompatibilidades com a produtora, o que fez com que a versão que chegou ao público não fosse coerente. Quatro anos volvidos, o cineasta volta a apresentar a sua visão, agora com aNeste novo Liga da Justica (que já ganhou o hashtag #snydercut) Snyder decidiu dar espaço a Joker , personagem que esteve sempre na sua mente, como explicou à revista Vanity Fair, acrescentando "".

Mas desengane-se quem por momentos associou novamente Jared Leto ao Joker de Esquadrão Suicida (2016) de David Ayer e com Margot Robbie, também do universo da DC Comics. Desapareceu o penteado verde primoroso puxado atrás e as tatuagens na cara, dando lugar a uma caracterização mais clean. Snyder imaginou um personagem capaz de provocar pânico puro, com menos espalhafato, mas a mesma capacidade para o terror.

Spoilers à parte, este Joker de Jared Leto vai ter um confronto com Batman aqui interpretado por Ben Affleck, conflito que Snyder quis trazer para a tela. O filme tem estreia marcada para dia 18 de março.