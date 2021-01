Eis os filmes que não pode perder nos próximos tempos

Ao longo dos meses, com o futuro da indústria do cinema cada vez mais virado para as plataformas de streaming, as estrelas de Hollywood surgem-nos em ecrãs mais pequenos, que não aqueles das salas de cinema. No primeiro trimestre de 2021, estes são os filmes a não perder, prestes a estrear online. A Netflix, por exemplo, anunciou 70 longas-metragens para este ano.

Malcolm & Marie, a 5 de fevereiro

Uma jovem e um realizador de cinema (ela, Zendaya, ele, John David Washington), regressam de uma antestreia de um filme para um serão que parecia igual aos outros, mas que acaba numa série de revelações sobre ex-relacionamentos e questões existenciais que põe à prova o amor de ambos. Do realizador Sam Levinson, Malcolm & Marie é um romance fervoroso e tem um quê de misterioso, rodado a preto e branco, para ver no sofá, sempre a conter as lágrimas. Estreia a 5 de fevereiro na Netflix.

Red Notice, a 5 de fevereiro

Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson no mesmo filme? Em Red Notice — o nome de alerta usado pela Interpol para localizar os mais procurados do mundo —, estamos prestes a ver este trio em ação. De acordo com a sinopse da Netflix, "quando um assalto ousado reúne o melhor profiler do FBI (Johnson) e dois criminosos rivais (Gadot, Reynolds), não há como saber o que vai acontecer". Veremos, a 5 de fevereiro.

I Care a Lot, a 18 de fevereiro

Rosamund Pike está de volta ao cinema para protagonizar I Care a Lot, de J. Blakeson. Neste filme interpreta Marla Grayson, uma vigarista que usa um esquema para herdar o dinheiro de idosos que acabam num lar de terceira idade graças a si, e à sua cúmplice (Eiza González), fazendo-se passar por assistente social. As coisas complicam-se quando tenta aplicar o golpe a uma nova (e perigosa) cliente (Dianne Wiest), e recebe muito mais do que esperava. Só que as aparências também iludem, e a lei da reciprocidade também se aplica no caso. Estreia a 19 de fevereiro na Netflix.

Yes Day, a 12 de março

Sabe o que significa "yes day"? No filme, que adota a expressão, Allison e Carlos Torres (Jennifer Garner e Edgar Ramírez) são um casal de pais descontraídos que entregam os planos de um dia inteiro aos filhos. Sim, durante 24h são as crianças que fazem as regras. Esta comédia é a escolha certa para aliviar a tensão do momento, pois o argumento vai do caótico ao hilariante num ápice. Estreia a 12 de março na Netflix.

Jennifer Garner e Edgar Ramírez em Yes Day.

Nomadland, a 18 de março

Nomadland traz de volta Frances McDormand aos cenários áridos (e, neste caso, gélidos), para uma performance que já foi aplaudida em Veneza (venceu o Leão de Ouro) e em Toronto (festival em que conquistou o Prémio do Público). Depois de uma cidade empresarial na zona rural de Nevada ter entrado em colapso, Fern (McDormand) faz-se à estrada e afasta-se da sociedade para dar início a uma vida de nómada, de autocaravana. No filme, Fern surge inúmeras vezes em cenários desérticos, sozinha, para contar uma história que também é uma reflexão sobre a fugacidade da vida: os traços melancólicos que McDormand tão bem domina estão lá, os tons pastel do anoitecer que acompanham este mood, também. O filme baseia-se no livro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, de Jessica Bruder, publicado em 2017. Estreia a 18 de março em Portugal (caso as salas de cinema já estejam abertas).

The Power of The Dog (ainda sem data de estreia)

A realizadora Jane Campion (vencedora de um Óscar com O Piano, 1993) apresenta The Power of the Dog, um drama com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst baseado no livro homónimo de Thomas Savage. A história anda à volta de dois irmãos, que têm um rancho em Montana, mas que acabam por virar costas um ao outro quando um deles se casa.

Don’t Look Up (ainda sem data de estreia)

Em Don’t Look Up, de Adam McKay, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence são astrónomos e têm uma missão: avisar todos de um cometa que se dirige para a Terra e que destruirá o planeta dentro de seis meses. A este já estrondoso duo, juntam-se Timothée Chalamet, Chris Evans, Meryl Streep e Cate Blanchett.

Leonardo DiCaprio será protagonista em Don’t Look Up. Foto: Getty Images

The Woman in the Window (ainda sem data de estreia)

Depois de ter sido adiado várias vezes, parece que The Woman in The Window está prestes a estrear ainda no primeiro trimestre de 2021. Baseada num romance de A. J. Finn, esta é a história de uma mulher que sofre de agorafobia, o medo de estar em situações ou lugares dos quais não há como escapar facilmente (o que promete uma interpretação sublime por Amy Adams). A viver sozinha em Nova Iorque, a esta mulher começa a espiar os seus novos vizinhos - até que um dia, ela testemunha algo que não devia. Gary Oldman e Julianne Moore juntam-se ao elenco.