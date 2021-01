O podcast que junta Pharrell Williams, Tilda Swinton ou Keira Knightley

"Durante o encerramento dos centros culturais, galerias e estúdios, os artistas não pararam de criar e imaginar novos meios de expressão", diz Yana Peel, Diretora Internacional de Arte e Cultura da Chanel no comunicado oficial que nos introduz à mais recente iniciativa da Casa. "A Chanel Connects é uma plataforma onde estes artistas [os mais inovadores do nosso tempo] compartilham as suas ideias na encruzilhada de várias disciplinas, projetos e instituições", continua.

De facto, os desafios que 2020 trouxe consigo refletiram-se em todas as áreas profissionais, mas mais ainda no campo das artes: do cinema ou da música, do teatro ou da pintura, da arquitetura ou da dança, geralmente pensados em último lugar e agora com um desafio ainda maior: "quebrar fronteiras em 2021".

Para conversar sobre o estado da Arte, a Chanel criou um podcast com convidados de várias áreas numa troca de perspetivas sincera sobre os acontecimentos recentes e, mais do que tudo, sobre o futuro.

"A quarentena e a distância social mudaram para sempre a nossa identidade como espécie. Isso mudou a nossa forma de ver as coisas e a nossa escala de valores", Pharrell Williams, um dos convidados discorre sobre os efeitos da pandemia na sociedade, no terceiro episódio.

A atriz britânica Keira Knightley, a bailarina espanhola Tamara Rojo e o diretor da Vogue britânica, Edward Enninful, entre outros talentos, fazem também participam no podcast que conta com sete episódios, cada um com convidados diferentes, mas todos com a mesma orientação temática.

Para já a Chanel Connects está disponível no podcast Chanel 3.55, via plataformas habituais, no caso Spotify e Apple e também no site Chanel.com.