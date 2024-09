Tasting in Avenida: O roteiro gastronómico que vai conquistar Lisboa

Durante uma semana, a Avenida da Liberdade, um dos locais mais conhecidos de Lisboa, será o epicentro de um evento gastronómico que atrai tanto os amantes da boa cozinha como curiosos em busca de novas experiências. A terceira edição do Tasting in Avenida promete uma verdadeira celebração de sabores, com propostas para todos os gostos, desde pratos tradicionais portugueses a iguarias com influências internacionais.



Com a participação de mais de 30 restaurantes, este roteiro gastronómico é uma excelente oportunidade para conhecer melhor a diversidade da restauração da avenida. O evento oferece menus temáticos, descontos exclusivos e, pela primeira vez, inclui até uma livraria, mostrando que a inspiração culinária pode vir de várias fontes, até de um bom livro.



numa iniciativa de grande importância para a cidade. "O número de restaurantes que participa tem aumentado a cada ano, o que resulta num evento cada vez mais diversificado. Com conceitos únicos e cozinhas de autor, alguns destes espaços estão integrados em hotéis de luxo, o que eleva ainda mais a qualidade da oferta."

Para além das propostas gastronómicas, os visitantes podem contar com workshops, onde terão a oportunidade de aprender técnicas de cozinha, explorar novos ingredientes e assistir a demonstrações de chefs conceituados. Outra das atrações deste evento é a possibilidade de provar cocktails originais, pensados especialmente para a ocasião.



A grande característica distintiva deste evento é que dá acesso a locations privilegiadas, como rooftops com vistas deslumbrantes sobre a cidade. A variedade de ambientes, desde restaurantes de luxo a espaços mais descontraídos, oferece aos visitantes a possibilidade de personalizar a sua experiência, tornando-a verdadeiramente memorável.



Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e do Turismo de Lisboa, este evento já se consolidou como uma referência no calendário da cidade. Quer seja um residente ou um visitante, o Tasting in Avenida é uma oportunidade imperdível para descobrir novos sabores, chefs talentosos e espaços que fazem da Avenida da Liberdade um dos destinos gastronómicos mais prestigiados de Portugal.