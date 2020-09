As vindimas de Torre de Palma são uma experiência imersiva

A época das vindimas é uma das melhores oportunidades para ver uma quinta produtora de vinhos a funcionar em todo o seu esplendor. O Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, Alentejo, oferece aos amantes deste néctar (e não só) uma experiência autêntica , que permite aos visitantes fazer uma viagem pela história do vinho. Por aqui, tanto participamos nas mais variadas atividades ligadas às vindimas como descobrimos a beleza da arquitetura típica da região, sempre rodeados pela Natureza no seu estado mais puro.

Vinhas Torre de Palma Foto: Katya Delimbeuf (Chefs Agency)







A tradição vínica tem nestas terras cerca de 2 mil anos de história, remontando à época Romana. Um espírito que não se perdeu com a transformação da quinta num "Wine Hotel" com uma vinha de sete hectares. O processo da produção do vinho é integralmente feito na propriedade – desde a colheira ao engarrafamento – e por isso convida a uma visita mais imersiva. Os visitantes podem passar um dia na vinha ou dormir num dos 19 quartos dosponíveis. O dia na vinha permitirá conhecer as várias castas portuguesas que compõem as propostas Torre de Palma e fazer a colheita manual das uvas. Seguem-se a passagem pela mesa de escolha, onde são selecionadas as melhores uvas e a visita à adega, em que é realizada a prova de mostos ou de vinhos Torre de Palma. Por fim, serve-se o almoço no Restaurante Basilii.



Torre de Palma hotel Foto: Katya Delimbeuf (Chefs Agency)





Até meados de outubro, o hotel propõe programas de vindimas um dia e programas de duas noites.