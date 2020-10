Já a precisar de umas férias?

Se já está a precisar de umas férias, ou apenas de uma mudança de ares, a Vila Galé chegou em boa hora, com descontos até 20%. Quer seja uma escapadinha romântica, familiar, ou apenas uma mudança de cenário enquanto faz teletrabalho, pode usufruir destes descontos até dia 21 de dezembro.

Vila Galé Collection Alter Real Foto: Vila Galé

Os descontos nos Vila Galé variam consoante o número de noites que reservar. Uma estadia de duas noites nos hotéis conta com 10% de desconto, três com 15%, e quatro ou mais noites com 20% de desconto, com pequeno-almoço incluído. Se optar por alojamento com meia-pensão, estão incluídas algumas bebidas selecionadas.

Vila Galé Douro Foto: Vila Galé







Podemos desfrutar desta campanha pelos hotéis Vila Galé de norte a sul do país. As reservas acumulam com as vantagens do clube de fidelização da Vila Galé (que funciona como um cartão de sócio).

Se mudar de ideias em relação à estadia, os hotéis Vila Galé mantém a flexibilidade de cancelamento de sempre, pelo que é possível fazê-lo gratuitamente até 48h antes do dia do check-in.

As reservas podem ser feitas no website da Vila Galé, através do e-mail portugal.reservas@vilagale.com ou pelo número de telefone 212 460 650.