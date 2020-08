Cruzeiros apostam em testes repetidos e quarentenas conjuntas

Segundo o presidente Sven Lindblad, os passageiros não apenas viajarão juntos, mas ficarão em quarentena no mesmo hotel, isolados por tempo suficiente para obter dois testes negativos para a covid-19 antes de embarcar. A empresa espera reiniciar os cruzeiros pela Antártida já em novembro.

A Lindblad não é a primeira empresa de cruzeiros a reiniciar as operações, mas tem a abordagem mais completa. Em meados de julho, a norueguesa Hurtigruten achava que conseguiria voltar a navegar com segurança, mas os seus procedimentos de saúde entraram em colapso imediatamente. Após duas viagens pelo Ártico com 400 pessoas e uma semana de duração, dezenas de tripulantes e passageiros testaram positivo para o vírus.

A MSC Cruises, por sua vez, regressou ao Mar Mediterrâneo a 15 de agosto, após exigir que todos os viajantes fizessem um teste swab imediatamente antes do embarque.

Como organizadora de expedições, a Lindblad tem vantagens para conseguir o funcionamento de bolhas sem vírus. A sua frota de 10 pequenos navios é voltada para locais imaculados e com poucos habitantes, minimizando (ou mesmo eliminando) a necessidade de interação humana nos vários portos de escala.

O plano da Lindblad é exemplificado pelo imaginário casal Smith, que deseja fazer um cruzeiro na vida para ver pinguins, baleias e paisagens geladas na Antártida.

Cinco dias antes de saírem de casa nos EUA (por razões logísticas, os cruzeiros só estarão disponíveis inicialmente aos americanos), os Smith serão obrigados a fazer um teste de swab nasal PCR na sua cidade. Supondo que o resultado seja negativo, podem depois viajar para um ponto de partida em algum estado continental do país, onde fariam outro teste para a covid-19 logo na chegada.

O casal passaria uma noite obrigatória num hotel designado, jantaria no quarto e ficaria isolado dos seus companheiros de viagem enquanto aguarda os próximos passos.

A realização do segundo teste antes do casal se juntar ao grupo elimina falsos negativos, explica David Lorber, consultor médico da Lindblad. E a quarentena entre os dois testes significa que qualquer portador do vírus não terá interagido com os outros passageiros.

Com as verificações de saúde em ordem, o casal Smith seria transportado numa carrinha cuidadosamente higienizada para se juntar aos seus companheiros de viagem num voo fretado particular para Ushuaia, na Argentina, onde o seu navio para a Antártica os aguarda. Em geral, os custos não serão afetados pelos voos privados, que sairão pelo mesmo preço de um voo comercial ou apenas um pouco mais caro. Cada detalhe da viagem do grupo seria rigidamente controlado. O governo argentino precisaria abrir as fronteiras aos americanos para que as viagens prossigam. O mesmo protocolo aplica-se à tripulação.