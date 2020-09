Um paraíso a sudoeste do Algarve

Este destino, escondido na ponta mais sudoeste da Península Ibérica, conquista logo à chegada. Com uma arquitetura vanguardista, amplas áreas brancas desafogadas uma decoração com motivos marítimos e um ar exótico conferido pelas plantas, o Memmo Baleeira é perfeito para famílias, mas também para uma escapa romântica.

Memmo Baleeira: os quartos.

Situado no epicentro de tudo o que é cool no Algarve - surf, gastronomia, e vistas desassombradas que terminam em praias recônditas - o Memmo Baleeira ergueu-se há 12 anos na pitoresca vila de Sagres mesmo em frente ao mar da praia da Baleeira. O hotel de quatro estrelas conta com uma piscina interior (agora encerrada devido às medidas de segurança), uma piscina exterior que fica junto ao bar do hotel, um ginásio e um amplo jardim com relva e umas pequenas "cestas" que são cadeiras duplas com vista sobre a praia da Baleeira e o porto de Sagres.

Memmo Baleeira: piscina exterior.

No restaurante Fornaria Memmo, cuja especialidade são as crocantes pizzas em forno a lenha (também pode provar massas e risotos), há menus de almoço e de jantar com referências das gastronomias portuguesa e italiana. Para entrada, sugerimos a salada Fornaria com queijo de cabra e figos secos, alface, molho de mel e mostarda, crocante de pizza com azeite e ervas aromáticas (€13,50). Ao jantar, por exemplo, são imperdíveis as espetadas de peixe e camarão com vegetais frescos, batata doce frita e salada mista (€16). Nas sobremesas, a tarte de alfarroba típica do Algarve chega acompanhada de um saboroso gelado.

Memmo Baleeira: o restaurante Fornaria.

A par da boa gastronomia, o "relax" é uma das premissas do hotel. Por isso, nos dias 19 e 20 de setembro, o Memmo Baleeira convida os hóspedes a desfrutar de um retiro de bem estar com experiências de ioga e meditação, liderado pela instrutora Giulia Taiocchi, que passou pelo Paramanand Institute of Yoga Science & Research em Indore, na Índia, especializando-se em Hatha, Raja Yoga, Meditação, Breath-word e Tibetan Sound Healing. Giulia convida, normalmente, a uma aula de ioga que mistura várias vertentes, e que termina com sound healing, com a duração de uma hora e meia e o valor de €10 por aula. Neste fim de semana, o sábado começa com uma sessão matinal de Soung Healing com taças tibetanas, entre as 9h e as 10h30. Já no domingo, dia 20, a manhã conta com uma aula de ioga entre as 9h e as 10h30. A experiência termina com um sumo detox (o preço para dois dias é de €20 por pessoa).

Memmo Baleeira: a vista.

O Memmo Baleeira disponibiliza bicicletas para ir até à praia mais próxima ou descobrir a vila. Vale a pena descobrir as praias do Beliche ou do Martinhal (todas a menos de cinco quilómetros), bem como desfrutar da gastronomia local, fazer uma aula de surf (o hotel tem uma parceria regular com a escola de surf Freeride), ou ver o famoso (e concorrido) pôr do sol no Cabo de São Vicente, "missões" obrigatórias se estiver de passagem por Sagres.



Se desejar, em qualquer uma das atividades, pode sempre pedir com antecedência uma lunch box que inclui uma refeição completa (custa €20 por pessoa). Há a versão piquenique box que inclui uma sanduíche com frango, fiambre, bacon, queijo, tomate alface e ovo, "almofadinhas" de bacalhau (migas de bacalhau, cebolada, pimentos e azeitonas), salada de frutas com calda de maracujá, brownies de alfarroba e figos secos, água mineral e sumo de laranja natural (a €16), a energy box com salada de quinoa com cavala, tomates secos e croutons de pão integral, folhado de queijo chévre com mel, mix de nozes e frutas secas, muffins de mirtilos, um iogurte, infusão de camomila e abacaxi, água aromatizada de citrinos e água mineral (a €15) e a kids box com wrap de frango crocante com queijo cremoso e alface iceberg, salada de frutas, muffin de chocolate, água mineral, batido de ovomaltine, sumo de laranja natural e água mineral (a €13).



Como campanha especial de fim de verão, o Memmo Baleeira lançou a Endless Summer, que inclui descontos para reservas feitas em setembro e outubro, que possibilita preços a partir de €106 por noite em quarto duplo com vista para o mar se reservar para cinco noites.

Onde? Memmo Baleeira Hotel Sítio da Baleeira 8650-357 Vila de Sagres - Portugal Reservas (351) 282 624 212 ou baleeira@memmohotels.com