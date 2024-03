Artesanato alentejano: oficinas de imersão, artes & ofícios

Os "taleigos" são sacos de pequena e média dimensão feitos de retalhos de tecido, uma tradição única desta região. Foto: DR

Os participantes terão a oportunidade de aprender desde o ciclo da lã até à criação de bordados inspirados na paisagem alentejana.

Em março, há uma oportunidade que pode interessar aos entusiastas do artesanato: a segunda oficina do programa Imersões Artes & Ofícios, promovido pela Spira - empresa de revitalização patrimonial, é dedicada ao "taleigo" - um saco de retalhos de pano tradicional do Alentejo.em Alvito, os participantes terão a oportunidade de aprender as técnicas, costura e estampagem deste objeto emblemático do sul, que tanto dá para guardar o farnel como o pão.As Imersões Artes & Ofícios são, contempla seis oficinas de dois a seis dias, onde os participantes têm a oportunidade de aprender uma técnica artesanal à sua escolha, acompanhados por artesãos locais.A segunda, dedicada aos "taleigos", será. Os "taleigos" são sacos de pequena e média dimensão feitos de retalhos de tecido, uma tradição única desta região, utilizada para transportar alimentos durante o trabalho no campo., a terceira oficina traz a oportunidade de, com a artista têxtil. Esta técnica tradicional é uma parte importante da identidade cultural do Alentejo, e os participantes terão a oportunidade de aprender desde o ciclo da lã até à criação de bordados inspirados na paisagem alentejana.A programação continua, comEsta edição das Imersões Artes & Ofíciosorientada por Helena Garcia (Alpiota).Para mais informações sobre o programa completo e inscrições, consulte o site e mergulhe no mundo fascinante do artesanato alentejano.