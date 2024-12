Um Rolls-Royce na mesa de centro

Eis o presente de Natal perfeito para o pai, tio ou avô que já tem tudo – o mais provável é que sejam mesmo os apreciadores a encantar-se mais com esta pequena obra de arte. Chama-se Cameo e é uma peça de decoração de interiores. Parte miniatura automóvel, parte obra de arte, parte pisa-papéis e parte puzzle – o orgulhoso dono desta peça pode montá-la e desmontá-la as vezes que quiser –, o Cameo é uma homenagem aos automóveis de capota aberta construídos pela Rolls-Royce nos seus primeiros anos, enquanto os materiais e a construção do modelo são em tudo semelhantes à forma como os automóveis são construídos, à mão, na fábrica da marca em Goodwood, no Reino Unido.

O modelo configura uma experiência tátil, simulando a montagem de um Rolls-Royce. A carroçaria é construída através do encaixe de duas secções – uma em carvalho maciço e outra em alumínio polido – que, em conjunto, recriam o icónico acabamento em dois tons da marca. A carroçaria de carvalho liga-se magneticamente ao chassis de alumínio, evocando a fase de "casamento" na montagem dos Rolls-Royce, onde o corpo e a motorização se unem – um momento emblemático a que muitos futuros proprietários de um automóvel da marca pedem para assistir.

O Cameo é feito com a mesma madeira de carvalho e alumínio polido que um Rolls-Royce "a sério" Foto: DR

O interior do modelo é impresso em 3D na cor Grace White, uma tonalidade distintiva da marca. Outros pormenores autênticos incluem tampas de rodas autoalinhadas que mantêm o monograma "RR" na posição vertical, mesmo enquanto as rodas giram. A escultura é completada por uma figura do motorista no cockpit.

Em comunicado, Yohan Benchetrit, responsável pelo Design Personalizado da Rolls-Royce Motor Cars, disse o seguinte sobre este carrinho encantador: "Concebido como uma celebração do design Rolls-Royce em miniatura, a criação do Cameo foi um maravilhoso desafio criativo. A pureza e a natureza abstrata da forma permitiram-nos destilar os princípios fundamentais do estilo Rolls-Royce numa peça escultural divertida. Cameo foi concebido para cativar e encantar, permitindo aos nossos clientes desfrutar da inigualável perícia e arte da marca nas suas próprias casas."

Esta peça de decoração está disponível em concessionários selecionados da Rolls-Royce e boutiques Private Office. Preço sob consulta.