A obra de arte mais cara de sempre é também um grito social

Imagine 2.600 diplomas universitários a esvoaçar em espiral numa estrutura em cascata ajustada a partir de um soberbo teto. Estamos na Grand Central Station, em Nova Iorque e cada um destes exemplares vale 148 mil euros, o custo médio do ensino universitário nos EUA. Juntos perfazem uma obra de aproximadamente 387 milhões de euros. É só a mais valiosa de que há memória.

A obra "Da Vinci of Debt" pertence à Natural Light, uma das marcas de cerveja light mais vendida nos EUA, que deu a conhecer a peça. Ao momento, esta conseguiu mesmo superar a pintura mais cara já vendida, o quadro "Salvator Mundi" de 600 anos, de Leonardo Da Vinci.

Introducing the Da Vinci of Debt - the world’s most expensive piece of art, EVER. With more than 2600 real college diplomas, it’s valued at over $470 million. Because a college education is f***ing expensive.



See the full exhibit here: https://t.co/8xLTlSq314 pic.twitter.com/CENnzSS0At