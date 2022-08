Somersby Out Jazz: Festival de música encerra edição em Lisboa (e com entrada grátis)

Depois de semanas a animar os jardins de Oeiras, o Somersby Out Jazz está de regresso aos palcos de Lisboa para um mês recheado de música e animação. Até ao final de setembro, o festival de verão estará todos os domingos à tarde nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, cenário ideal para encerrar esta 16ª edição.

De entrada gratuita, é um convite aberto a todos aqueles que queiram conhecer bons artistas portugueses, do jazz ao hip-hop, passando pelo soul e pelo funk, mas também para quem procura apenas um agradável serão ao ar livre.

De 4 a 25 de setembro, o Somersby Out Jazz estará nos jardins do Palácio Marquês de Pombal Foto: Somersby Out Jazz

Os concertos têm início a 4 de setembro, a partir das 17h, com Isabel Rato Quinteto e Stilo. Já no dia 11, à mesma hora, o palco é de Gileno Santana Trio e de Ricardo Guerra – A Revolta Do Vynil. No fim do mês, e também da estação mais quente do ano, temos atuações de Cherry e de M.Dusa, terminando, por fim, a 25 de setembro, com música de Desidério Lázaro Quarteto e de Señor Pelota.

Com o objetivo de impulsionar a dinamização dos jardins e da vida ao ar livre e de apoiar artistas e músicos portugueses, a 16ª edição do Somersby Out Jazz conta mais uma vez com o principal sponsor da Somersby e ainda com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e parceria da CP.