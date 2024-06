Arte sustentável no coração de Lisboa: "Plastic Dragonfly" de Bordalo II

"Plastic Dragonfly" faz parte da subsérie "Plastic", onde, ao contrário de outras obras que podem ser pintadas, os materiais são deixados expostos. Isso permite que os espectadores identifiquem mais facilmente os componentes da escultura. Foto: DR

No início de junho, o Hotel Martinhal Lisbon Oriente celebrou o seu primeiro aniversário com a inauguração de uma obra:. Esta libelinha gigante, instalada no jardim da entrada do hotel, faz parte da série "Big Trash Animals", uma das mais reconhecíveis criações do artista.Bordalo II é conhecido pelas suas esculturas de grandes dimensões, feitas a partir de plásticos e outros materiais descartados. Estas obras espalham-se por fachadas ao redor do mundo, semprepara proteger os habitats naturais das diversas espécies que compartilham o planeta connosco. Numa ironia deliberada, Bordalo II utiliza os mesmos materiais que frequentemente causam a destruição dos ecossistemas e a morte dos animais para criar suas peças., onde, ao contrário de outras obras que podem ser pintadas, os materiais são deixados expostos. Isso permite que os espectadores identifiquem mais facilmente os componentes da escultura. Embora o plástico tenha um papel central,, provenientes de terrenos baldios e fábricas abandonadas, incluindo pára-choques, cordas e redes de pesca, mangueiras, caixotes do lixo, capacetes de obra e até cones de sinalização.Para o projeto artístico do Martinhal Lisbon Oriente e das Martinhal Residences, os Sterns selecionaram seis dos seus artistas portugueses favoritos — Graça Paz, Kruella d’Enfer, Pedro Batista, Tamara Alves e Bordalo II — para criar peças inéditas. Estas obras, proporcionando uma experiência artística aos hóspedes e residentes.