Loewe Wasabi, uma fragrância picante que desperta os sentidos

O Wasabi, uma fragrância picante de alta intensidade, é uma homenagem ao condimento japonês que há séculos tem marcado presença na culinária. Foto: @Loewe

designação botânica dada às espécies vegetais cujo ciclo de vida é longo)

Esta fragrância única está disponível em diferentes formatos, desde velas perfumadas em três tamanhos a castiçais perfumados com cera e sprays de ambiente, todos definidos pela sua cor amarela distinta. Foto: @Loewe

Wasabi Home Fragance, 150ml, €100. Foto: @Loewe

Vela Wasabi, desde €90. Foto: @Loewe

Wasabi Candelabro, €115. Foto: @Loewe

A nova adição à linha Loewe Home Scents inspira-se na natureza e mergulha no mundo multissensorial das artes culinárias. Chama-se Wasabi, é uma fragrância picante de alta intensidade e também uma. O aroma desta planta desperta os sentidos com a sua complexidade e vitalidade, desdobrando-se para revelar notas salgadas de arroz basmati e a refrescância cítrica da erva-cidreira. O resultado é um ambiente energizado em qualquer espaço., desafia as fronteiras entre o selvagem e o cultivado. Originária do Japão, da Coreia e do Extremo Oriente russo, esta planta herbácea perene (cresce naturalmente ao longo dos leitos dos cursos de água, em vales montanhosos, e é notoriamente difícil de ser cultivada fora dessas condições naturais.Desde o século VIII d.C. que esta planta tem sido apreciada como uma iguaria culinária devido à sua raridade e sabor singularmente estimulante. Agora,, desde velas perfumadas em três tamanhos a castiçais perfumados com cera e sprays de ambiente, todos definidos pela sua cor amarela distinta.É de destacar que, oferecendo uma variedade de fragrâncias que captam as essências de plantas, flores e ervas únicas. Além do Wasabi, a coleção inclui aromas como Incenso, Flor de Laranjeira, Bolas de Cipreste, Madressilva, Pepino, Cogumelo e Avelã. como Folhas de Tomate, Orégãos eAroma de Marijuana e Hera, também em formatos de sabonetes líquidos e sólidos, além de loções corporais.Os armos estão disponíveis em perfumesloewe.com e em lojas selecionadas.