Paul McCartney revisita carreira, conquistas e êxitos em novo documentário

vai exibir uma nova série documental comque mostrará conversas entre o artista e o produtor musical sobre os Beatles, os Wings, o percurso a solo de McCartney, e todos os temas que atravessam as décadas em que ambos viveram o auge das suas carreiras na Música.McCartney 3,2,1, que se divide em seis episódios e estará disponível a partir de 16 de julho, é realizado por Zachary Heinzerling, e tanto Paul McCartney como Rick Rubin estão entre os produtores executivos. De acordo com a Rolling Stone , a dupla também discutirá as influências, os compositors e as relações que inspiraram o trabalho de McCartney ao longo dos anos.Numa declaração feita pela Hulu, lê-se: "nunca antes os fãs tiveram a oportunidade de ouvir Paul McCartney partilhar, em detalhe tão expansivo e celebrativo, a experiência de criar o trabalho da sua vida - são mais de."McCartney lançou o seu álbum a solo mais recente, McCartney III, em dezembro passado, enquanto Rubin criou um podcast, o Broken Record, com o jornalista britânico Malcolm Gladwell.