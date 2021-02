De que falam Barack Obama e Bruce Springsteen no seu novo podcast?

Durante o evento virtual Spotify Stream On, Daniel Ek, fundador e CEO da Spotify, anunciou a chegada de um novo podcast exclusivo, a par de outras novidades interessantes para Portugal, como a adaptação da app para português (de Portugal) e a introdução de um perfil de Instagram dedicado exclusivamente ao público português.

Novo podcast.

Renegades: Born in the USA, de Barack Obama e Bruce Springsteen, é o novo podcast desta plataforma de música, onde o ex-presidente americano e o cantor falam sobre problemas americanos ao longo de oito episódios, ao cruzar música e política com as suas vivências pessoais.

As duas primeiras emissões já estão disponíveis: "Outsiders: An Unlikely Friendship", sobre o crescimento dos dois como rebeldes, e "American Skin: Race in the United States", sobre racismo, um dos grandes problemas nos EUA.

Veja o trailer.