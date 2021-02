A razão pela qual a nova autobiografia de Paul McCartney é uma raridade

The Lyrics: 1956 to the Present, a autobiografia lírica que Paul McCartney está prestes a lançar com 154 composições musicais reúne as pessoas, os locais e as circunstâncias por detrás da escrita das suas canções, desde a sua infância até à fase "pós- Beatles", sem esquecer a atualidade.



Dividida em dois volumes e com um total de 900 páginas, a autobiografia integra rascunhos de composições musicais, fotografias antigas e cartas, um "repertório" com mais de cinco décadas, nunca visto pelo público. Será, muito possivelmente, o mais próximo de uma autobiografia fiel à vida do artista de 78 anos que iremos poder ler, já que McCartney nunca revelou muitos detalhes da sua vida. Segundo o The Guardian, esta autobiografia é um "mergulho profundo na sua vida", e partiu de uma série de conversas que o artista teve com o consagrado poeta Paul Muldoon.





Será "um relato caleidoscópico e não cronológico" da vida de McCartney, afirmou o editor Allen Lane, e cobrirá as composições da infância do músico", que escreveu a sua primeira canção aos 14 anos. Dos "Beatles aos Wings, álbuns a solo e a sua vida atual", o livro contará ainda "as circunstâncias em que [as músicas] foram escritas, as pessoas e lugares que as inspiraram, e o que [McCartney] pensa delas agora" acrescenta.