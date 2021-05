Estes são os cinco quadros mais valiosos do mundo

1490–1500). D

Number 17A de Jackson Pollock. O número 17A foi adquirido juntamente com o quadro de Kooning, Interchange, pela soma total de 500 milhões de dólares (ou seja, o seu preço foi de 200 milhões). Esta pintura a óleo também faz parte da coleção privada de Kenneth C. Griffith, e pode ser vista no Art Institute of Chicago.

O famoso quadro de, é a obra mais valiosa do mundo. Salvator Mundi bateu o recorde em novembro de 2017, quando foi vendido por 450,3 milhões de dólares. Há várias teorias e mistérios em torno desta peça capital do século XVI (estima-se que foi pintada entreesde o seu comprador até ao seu possível paradeiro, que é desconhecido até aos dias de hoje, além de um boato: diz-se que nos anos 50 do século XX, como a sua autoria era desconhecida, foi vendida em leilão em Londres por 45 libras.O segundo lugar vai para, a obra-prima do pintor holandês, que ocupou o primeiro lugar durante vários anos. Embora pertença a uma coleção privada, este quadro, avaliado em 300 milhões de dólares, pode ser visto numa das paredes do. Embora o seu estatuto seja continuamente questionado devido ao seu carácter abstrato, é inegável que Koonig foi um dos mais importantes pintores expressionistas do século XX.Segue-se a obra. Pintada quando o artista passou pela ilha Taiti, na Polinésia Francesa, esta pintura colorida foi vendida pela família do colecionador de arte suíço Rudolf Staechlin a um comprador anónimo, tendo a Autoridade dos Museus do Qatar atuado como intermediário. O negócio rondou os 300 milhões de dólares.O quarto lugar pertence a, com um dos quadros da sérieversão pintada entre 1894 e 189, e foi vendida por 250 milhões de dólares à família real do Qatar.Por fim, a quinta obra de arte mais valiosa é o