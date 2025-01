O livro dos cães chiques a valer

O que é que nasceu primeiro, o dono (ou dona) chique ou o cão chique? Em princípio, deve ser proibido um pelintra sem eira nem beira ter um galgo afegão. Também não é provável que um caniche XL saia da propriedade do criador sem se certificar que o seu novo dono tem um título nobiliárquico. Um chow chow, com o seu comportamento reservado, também não vai atrás de qualquer paspalho (ou paspalha) com um biscoito – acreditem porque já tentei. Em compensação, qualquer rafeiro zarolho e perneta, ao lado de Audrey Hepburn é chique. E o mesmo se pode dizer de Brigitte Bardot, que teve inúmeros – cães, não necessariamente zarolhos e com pernas a menos, embora seja bastante provável, já que a atriz levava para a casa todos os animais que precisassem de ajuda e conforto. Certo é que, ao longo dos séculos, os cães têm sido os companheiros de eleição dos aristocratas e da realeza – quem pode esquecer a rainha de Inglaterra com a sua matilha de corgies? Winston Churchill tinha um bulldog de quem gostava muito – e eram os dois estranhamente semelhantes. Virando o foco para a aristocracia das artes, Maria Callas adorava passear com o seu caniche.

Audrey Hepburn a andar de bicicleta com um cãozinho no cesto Foto: Assouline | Getty Images | Cecil Beaton

Para quem gosta de cães e é fã de historietas sobre pessoas famosas, Chic Dogs, editado pela Assouline, é o livro ideal para umas tardes bem passadas. Com 234 fotografias, quase uma por página, encanta o leitor com momentos de ternura entre os cães e os seus donos, e com comentários que, ao longo dos anos, pessoas famosas foram fazendo sobre estes grandes companheiros do ser humano.

Maria Callas com o seu caniche e um outro bichinho a viajar em grande estilo Foto: Assouline

O grande escritor Milan Kundera, por exemplo, disse o seguinte: "Os cães são a nossa ligação ao paraíso. Não conhecem o mal, a inveja ou o descontentamento. Sentarmo-nos com um cão, numa colina, numa tarde gloriosa é estar de volta ao Eden, onde fazer nada nunca era aborrecido – era paz."

Brigitte Bardot e a sua matilha Foto: Assouline | Getty Images | Michou Simon

Já Marylin Monroe, mais lapidar, fez a seguinte declaração: "Os cães nunca me mordem. Só os humanos." Esta jornalista está, neste exato momento, a ser mordida por um gato, que acha que o teclado é um sítio adequado para sentar e, como tal, está em posição de desdizer a segunda parte deste aforismo. Mas, enfim, um gato não é um cão, não é verdade?

Cães que inspiraram artistas plásticos Foto: Assouline

Chic Dogs foi escrito por Robert Williams, um editor de Luxo na prestigiada revista The Business of Fashion. O livro custa 120 euros e está disponível na site da Assouline.