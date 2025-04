Livro. Os 100 momentos marcantes da Fórmula 1

Até para o maior fã de Fórmula 1, dirigir uma única volta de um Grand Prix seria virtualmente impossível — mas para os vinte pilotos das dez equipas atuais da competição, aqueles percursos fazem parte do quotidiano. Para celebrar o 70º aniversário da Fórmula 1, a Assouline apresenta uma nova edição da Ultimate Collection, que narra os acontecimentos que têm vindo a elevar a modalidade desde 1950 — quando eram apenas um pequeno grupo de carros a fazer corridas — até aos tempos atuais, tornada desporto global com milhões de admiradores pelo mundo.

5 de setembro de 1971: No Italian Grand Prix em Monza, o inglês Peter Gethin, em um BRM, venceu por apenas 0,01 segundos à frente de Ronnie Peterson, em um Ford March. Continua a ser o final de corrida mais próximo de todos os tempos. Foto: Popperfoto/Getty Images

Destacando inovações técnicas, conquistas e os finais das corridas mais marcantes, Formula 1: The Impossible Collection conta com 100 momentos que ficaram para a história da competição, dos mais trágicos aos mais emocionantes de todas as temporadas. Foi escrito por Brad Spurgeon, tem 228 páginas com 180 ilustrações e dá ênfase à história de diversos pilotos, que vão desde nomes que marcaram o inicio do automobilismo até aos pilotos mais recentes. Entre eles, Juan Manuel Fangio, Bruce McLaren, Enzo Ferrari, Colin Chapman, Bernie Ecclestone, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Jean Todt, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

A paixão de Brad Spurgeon por este desporto nasceu quando ainda era pequeno, depois de ter participado no primeiro Grand Prix do Canadá, em 1967. Hoje, já contribuiu com artigos para publicações em todo o mundo, relatou sobre a Fórmula 1 para o International Herald Tribune e no The New York Times por mais de duas décadas e apareceu como especialista desta mobilidade no Eurosport, CNN e L'Équipe TV. Vive em Paris e trabalha tanto como escritor como também cineasta e músico freelancer.

A temporada de 2021 terminou com um confronto dramático e controverso na última volta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que estavam empatados em pontos antes da última corrida, no Grand Prix de Abu Dhabi. Foto: Joe Portlock - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

A Ultimate Collection é composta por 69 livros de mesa, cada um deles uma publicação de luxo. Feitos à mão, envoltos em ostentosas caixas decorativas que assemelham um livro, focam diferentes temas, como alta costura, artes, viagens, arquitetura e gastronomia. Entre as edições, encontramos Rolex: The Impossible Collection, Rare Cars: The World's Most Exclusive Rides e The Impossible Collection of Whiskey.

A popularidade da série Drive to Survive, fenómeno da Netflix que acompanha o backstage das equipas e corridas do Campeonato Mundial de F1, trouxe um novo olhar sobre o que é esta modalidade desportiva. A série recebeu a sua primeira temporada em 2019 e conta já com um total de sete temporadas, que vêm ao longo do tempo reunindo cada vez mais fãs, principalmente entre o público jovem.

Piloto Lewis Hamilton pronto para entrar em ação no seu primeiro dia na Scuderia Ferrari em Maranello, Itália, 9 de janeiro de 2025. Foto: Ferrari S.p.A.

Agora, com este livro — que está à venda pelo valor de €1.400 a partir do dia 1 de maio em Assouline.com — os mais interessados poderão ficar a saber mais sobre o passado da modalidade, num tributo tanto ao desporto como a todos que fizeram parte dele ao longo do tempo. "Tu nunca saberás como um piloto se sente quando vence uma corrida. O capacete esconde emoções inexplicáveis" — Ayrton Senna.