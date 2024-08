Coura. E o paraíso aqui tão perto

Imagens intimistas de adolescentes à gargalhada, fotografias panorâmicas de Paredes de Coura e da praia do Taboão, que acolhe o festival de música, artistas no palco, uma Patti Smith de braços abertos, plateias de jovens inebriados pela música, o calor, a alegria da juventude e um tempo que parece abrandar. O novo livro de Alfredo Cunha, Paraíso de Coura, é dedicado ao Festival Paredes de Coura, com imagens que vão muito para lá do palco onde acontecem os concertos, e com textos de Vítor Paulo Pereira, Valter Hugo Mãe, Mário Lopes e Sandra Maria Teixeira.

Pelo meio das lindíssimas fotografias de Alfredo Cunha, encontrará textos tão deliciosos quanto este, "A Santa Terra do Rock", de autoria de Valter Hugo Mãe, cujo excerto foi partilhado pela editora:

"Escrevi há anos que o Festival de Coura devia ser prescrito pelos médicos e descontado no IRS. As pessoas tinham de ser mandadas para Coura nem que à força de dois empurrões, porque tudo no Festival nos cura. Já vi muita gente a melhorar da tristeza, mas também da marreca, do pasmo sem sentido, da inveja, da fealdade ou da gripe. Em Coura curam-se maleitas severas, como a virgindade depois da puberdade, essa coisa que começa a apodrecer. A maravilha aqui não se explica ela é pura lucidez. Só de chegarmos à Praia do Taboão, onde instalam a festa, tudo aparece mais que a Nossa Senhora. Aparecem manifestações solares à meia-noite, estrelas mesmo verdadeiras que andam perto e que podem até vir do peito de alguém. Toda a gente é bela e aprende a amar."