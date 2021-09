Sotheby's realiza leilões da coleção pessoal de Karl Lagerfeld

Embora os leilões dos itens do falecido Karl Lagerfeld já tivessem sido anunciados no início do ano, foram recentemente revelados novos artigos para venda.

Para além dos pares de luvas de couro sem dedos e dos pratos em que alimentava a sua gata, Choupette, agora sabe-se que da coleção extravagante do designer fazem também parte obras de arte de Jeff Koons, casacos Dior e peças de Marc Newson, nomeadamente uma cadeira de alumínio avaliada entre 40 e 60 mil euros.

Karl Lagerfeld com Choupette. Foto: @choupettesdiary

De acordo com o jornal The Guardian, a vida da gata do designer incluía um guarda-costas, um chef pessoal, duas empregadas e ainda quem gerisse as suas redes sociais. Em 2012, o "gigante" da moda contava numa entrevista que "ela tem uma atitude de princesa", referindo-se à gata birmanesa.

Zenith Chair, de Marc Newson. Foto: marc-newson.com

A Sotheby´s avançou também que iriam estar à venda os três automóveis Rolls-Royce do alemão, bem como a sua homewear , um "número espantoso de malas de viagem Goyard" e ainda o seu retrato colorido feito por Takashi Murakami, em 2014, avaliado entre 80 e 120 mil euros.

Diretor criativo da Chanel durante mais de três décadas, Karl Lagerfeld morreu em 2019, aos 85 anos, deixando para trás uma brilhante carreira no universo da Moda. As vendas da sua coleção pessoal terão lugar no Mónaco (3 a 5 de dezembro), em Paris (14 e 15 de dezembro) e na Alemanha, na primavera.