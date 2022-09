Louis Vuitton: Virgil Abloh. Mais do que um livro

A editora Assouline e a Louis Vuitton uniram-se para o lançamento do primeira obra sobre Virgil Abloh, o visionário designer afro-americano que faleceu no ano passado, a 28 de novembro, após uma dura batalha contra o cancro. Louis Vuitton: Virgil Abloh é o testemunho de um relacionamento que mudou o curso da história desta casa de Moda.

O interior do livro é igual nas duas edições disponíveis: 'Louis Vuitton: Virgil Abloh – Ultimate Edition (€1200) e 'Louis Vuitton: Virgil Abloh – Classic Edition' (€120), Assouline Foto: D.R

Virgil Abloh começou como diretor artístico masculino na Louis Vuitton em junho de 2018, data que marcou o início de uma nova era de luxo para a maison, abraçando inclusão, diversidade e empoderamento. O livro, escrito por Anders Christian Madsen, consultor de várias marcas de Moda e figura chegada ao criador, oferece uma incursão íntima na vida de um homem que quebrou fronteiras, não apenas na Moda, mas também nas áreas da arte, design, arquitetura e música.

O livro compila a influência e marco do designer nas mais diferentes áreas artísticas Foto: D.R

Abloh mudaria a história quando entrou na Louis Vuitton, sem formação em design. Um outsider criativo que se tornou num ícone inovador. "Como um homem negro numa casa de luxo francesa, estou bem ciente de minhas responsabilidades. Em vez de pregar sobre isso, espero liderar pelo exemplo e abrir a porta para as gerações futuras. Acredito em deixar a minha marca com equilíbrio, estilo e graça" afirmou o diretor artístico, na altura.

Foto: D.R

O livro está dividido em oito capítulos, um para cada uma das oito coleções de moda masculina da marca, com fotografias das criações de Abloh. É um exclusivo da edição Ultimate, e revela um mundo singular repleto de referência e narrativas culturais, de O Mágico de Oz e James Baldwin ao estilo hip-hop dos anos 90, passando pela espantosa coleção de ténis do designer.

O compêndio de todos os ténis desenhados pelo designer para a Louis Vuitton, incluindo os Air Force 1 lançados este ano Foto: D.R

O livro inclui ainda 320 imagens icónicas e citações pessoais do seu círculo mais próximo de amigos, como Naomi Campbell, Luka Sabbat, Kendall Jenner, entre outros, assim como citações de Abloh, conhecidas como "Abloh-ismos".

Imagens de todos os desfiles das coleções da Louis Vuitton dirigidas por Virgil Abloh Foto: D.R

O livro inclui testemunhos de várias personalidades que foram próximas do designer Foto: D.R

Percorre a sua carreira, desde a sua primeira campanha para a Louis Vuitton, fotografada por Inez & Vinoodh, com uma menina de três anos vestida com uma camisola da coleção primavera/verão 2019, até ao seu último desfile póstumo apresentado em Miami, no último dia de novembro de 2021, cujo destaque foi a estátua gigante do designer e o balão de ar quente vermelho a flutuar no céu com a mensagem "Virgil esteve aqui".

A estátua de Virgil no desfile póstumo da coleção primavera/verão 2022 da Louis Vuitton Foto: D.R

A genialidade dos objetos artísticos, bem como a mensagem que quis que fizesse parte do desfile póstumo da coleção da Louis Vuitton para a primavera/verão 2022 Foto: D.R