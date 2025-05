Hollywood e Frida Kahlo numa coleção exclusiva de retratos

Se Hollywood pode ter um Passeio da Fama, não poderá o leitor ter um Corredor ou uma Parede da Fama em sua casa? A resposta é: sim. Aliás, para os verdadeiros amantes de cinema, não há melhor forma de criar um ambiente cinéfilo do que encher a parede da televisão com fotografias de atores e atrizes de Old Hollywood. E quem diz sala da televisão, diz escritório ou biblioteca com fotografias intimistas de artistas plásticos. Mas que ideia é esta, agora, de pôr fotografias na parede? É que a produtora cultural portuguesa Terra Esplêndida – nome irrefutável – acaba de lançar, em exclusivo mundial, a série Portrait Collection com, para já, duas edições: Frida Kahlo Portrait Collection e Hollywood Icons Portrait Collection. Cada coleção é composta 12 reproduções fotográficas, no formato 20x25cm, com os mais altos padrões de qualidade de impressão de imagens.

A "Hollywood Icons Portrait Collection" inclui 12 retratos, uma moldura, e custa 15 euros Foto: DR

A inspiração por detrás destas Portrait Collections veio das digressões mundiais das exposições promovidas pela produtora, em colaboração com os referidos acervos. Algumas das imagens selecionadas para a edição Frida Kahlo, por exemplo, aparecem na mostra Frida Kahlo: As Suas Fotografias – que já passou por cidades como Budapeste e Estocolmo, marcando também presença em Lisboa e no Porto. A edição Hollywood Icons teve como base a exposição Hollywood Icons: Fotografias da Fundação John Kobal – apresentada em cidades como Roma, São Paulo ou Porto.

Retrato de Elizabeth Taylor Foto: DR

A Frida Kahlo Portrait Collection é constituída por fotografias que fizeram parte da coleção pessoal da artista e que, atualmente, integram o espólio do Museu Frida Kahlo, na Cidade do México. Estes retratos – alguns da autoria do pai da artista, o fotógrafo Guilhermo Kahlo – ilustram diferentes momentos da vida de Kahlo, da infância aos últimos anos, com os desafios impostos pela sua saúde frágil, e partilhados com familiares e amigos. Constituindo uma janela para a vida pessoal daquela que é uma das artistas plásticas mais influentes do século XX.

A "Frida Kahlo Portrait Collection" inclui 12 retratos, uma moldura e custa 25 euros Foto: DR

Já a Hollywood Icons Portrait Collection reúne retratos de algumas das figuras mais emblemáticas do cinema clássico de Hollywood. Estrelas como Marylin Monroe, James Dean, Grace Kelly ou Elisabeth Taylor, fotografadas pelas lentes de alguns dos fotógrafos que ajudaram a construir a mítica da Golden Age do cinema norte-americano, que vai dos "loucos" anos 20 à década de 60. O acervo fotográfico da Fundação John Kobal, ao qual pertencem estas imagens, reúne mais de 20.000 negativos que espelham a cultura cinematográfica de Hollywood.

Retrato de Frida Kahlo Foto: DR

Para além dos 12 retratos, cada Portrait Collection inclui ainda uma moldura em cartão canapack natural. As edições estão disponíveis para compra no site da Terra Esplêndida e nas lojas Fnac e El Corte Inglés. A Frida Kahlo Portrait Collection custa 25 euros , enquanto a Hollywood Icons Portrait Collection, custa 15 euros.