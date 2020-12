E se lhe disséssemos que os Beatles estão de volta?

2020 foi caótico todos sabemos, mas há esperança para 2021, pelo menos no plano das artes. É que o documentário "The Beatles: Get Back" vai estrear nos cinemas no próximo ano, com data de lançamento prevista para 27 de agosto nos EUA. Enquanto esperamos, Peter Jackson, o mesmo realizador da triologia O Senhor dos Anéis, decidiu partilhar as primeiras imagens da obra. "Queríamos dar aos fãs dos Beatles em todo um mundo um mimo nesta quadra e, por isso, preparámos um preview de cinco minutos do filme. Esperemos que traga um sorriso a todos e alegria, que é tão necessária neste momento difícil".

Peter Jackson Foto: D.R.

Este avanço exclusivo, acompanhado de imagens únicas, está disponível em TheBeatles.com e na plataforma de streaming Disney+. Pretende-se que esta seja uma experiência cinematográfica com uma energia muito própria e com muita nostalgia envolvida. O verdadeiro regresso a um dos momentos mais eletrizantes da história da música britânica. Perdão, mundial.

A obra pretende não só homenagear o legado deixado pelo icónico quarteto como transmitir todo o génio criativo, união e camaradagem vivida pela banda dos anos 1960. A história segue o planeamento do espetáculo ao vivo filmado em 1969, conta com uma compilação de mais de 60 horas de imagens inéditas e 150 horas de áudio original. Um trabalho de restauro que se prevê, no mínimo, de excelência.