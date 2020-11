Já pensou em decorar casa com… música?

Numa altura em que passamos tanto tempo em casa, nada como enchê-la de memórias musicais - ou dedicar-se a criar novas.

Zara Home Music Collection Foto: Zara Home

A Zara Home apresenta uma linha dedicada ao som composta por um conjunto de peças e móveis muito musicais. Inclui um gira-discos tradicional (€349), ora pois; uns auriculares sem fios em parceria com a Audio Technica (€99,99); uma coluna pensada juntamente com a RÖTH & MYERS (€249); uma mesa de música emmadeira de freixo (€499); e oito discos de vinil (entre os €19,99 e os €25,99), um para cada uma das últimas oito décadas.

Mesa de música, €499; auriculares Audio Technica, €99,99 e altifalante ROTH & MYERS, €249 Foto: Zara Home

Aqui incluem-se os álbuns de Norah Jones, Sting, Florence + the Machine, Massive Attack, Jessie Ware, Brian Eno ou João Gilberto.

Disco de vinil Brian Eno, €19,99 Foto: Zara Home

A coleção ao estilo vintage celebra a estética minimalista e simultaneamente sofisticada a que a marca nos habituou. A apresentação da mesma conta ainda com a colaboração da DJ francesa Agathe Mougin (para ver no vídeo) a partir do seu apartamento no le Marais, em Paris. Tudo à distância de um clique, já que pode ser consultada e adquirida no site da marca ou em loja.