Manuel Aires Mateus assina coleção para a Viúva Lamego

A cultura de partilha que convida à experimentação e ao desenvolvimento de trabalho autoral é uma das grandes qualidades da Viúva Lamego. Com uma longa história na produção de azulejaria em Portugal, que atravessa séculos e tendências, a fábrica apresenta agora a sua mais recente coleção, desenvolvida pelo arquiteto. Desta colaboração nasce um conjunto de, em tons de branco, pensados para exteriores ou interiores."Esta coleção simboliza a relação que tenho com a Viúva Lamego desde há muitos anos. Através da experiência e conhecimento da Viúva Lamego, é possível construir este azulejo, trabalhando neste projeto a textura, o brilho, a artesania, assim como aspetos técnicos de resistência, garantia dimensional e estabilidade" resume o arquiteto, em comunicado de imprensa.Aires Mateus inspirou-se nas. “Associa-se o azulejo, enquanto material tradicional português, a uma memória de um desenho diferente.” explica o arquiteto. “Um desenho que encontramos na estereotomia de lajedos de pedras em edifícios clássicos, como as nossas igrejas, onde as pedras são dispostas em linhas contínuas, com diversos comprimentos.” Tal como os artistas que têm colaborado ao longo dos anos com os artesãos da marca, também Manuel Aires Mateus desenvolveu este trabalho num atelier próprio instalado na fábrica.Esta parceria é um dos exemplos que elevam a azulejaria ao plano da arte, uma premissa que está na origem da Viúva Lamego, fundada emVeja o vídeo e descubra o resultado desta colaboração.