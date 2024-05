Ligação ferroviária entre Espanha e Marrocos para o Mundial 2030?

Regra geral, competições internacionais de futebol resultam na construção de novos… Estádios, isso mesmo. Mais estádios do que qualquer país precisa, a menos que faça jogos de manhã, à tarde e à noite. Desta vez, porém, o Mundial de Futebol de 2030, que terá lugar em Portugal, Espanha e Marrocos, poderá trazer consigo uma obra que extravasa a utilidade desportiva e que tem, de facto, o potencial de melhorar a vida das populações: um comboio entre Espanha e Marrocos, que seria a primeira ligação ferroviária entre a Europa e África. A ideia tem por base um projeto de 1981, que visava a construção de um túnel debaixo do mar – ao estilo do túnel do Canal da Mancha, que liga o Reino Unido a França – e que nunca foi concretizado, mas que poderá ver agora a luz do dia.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, a Empresa Nacional Marroquina de Estudos do Estreito (SNED) anunciou, no início do mês, que já está a estudar a viabilidade do projeto, incluindo custos de construção e logística. Durante o ano passado, os ministros dos Transportes espanhol e marroquino tiveram já várias reuniões com vista a reavivar e pôr em prática a ideia. Segundo informações divulgadas pela revista Condé Nast Traveler, o governo espanhol terá já alocado 2,3 milhões de euros para a avaliação do projeto.

Com a nova ligação ferroviária, passaria a ser possível entrar num comboio em Madrid e chegar a Casablanca em cinco horas e meia. Uma distância que, actualmente, se faz em 12 horas de carro e ferry ou em duas horas de avião (sem contar com todos os trâmites de segurança). Para tal, será necessário ligar a cidade de Punta Paloma, em Espanha, a Malabata, em Marrocos, perto de Tânger, através de um túnel subaquático. De acordo com a Sociedade Espanhola de Estudos de Comunicação Fixa através do Estreito de Gibraltar (SECEGSA), o comprimento total da linha ferroviária entre as duas estações seria de cerca de 42 quilómetros, com aproximadamente 27 quilómetros debaixo de água. Na zona mais profunda, o túnel estaria a cerca de 470 metros abaixo do nível do mar.

O Mundial de 2030 é uma espécie de agora ou nunca para a concretização deste projeto que está há mais de 40 anos a ganhar pó. Será desta que há pontapé de saída?