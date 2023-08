Visita ao showroom de um designer de interiores "fascinado" pelos filmes do James Bond

O sol já ia alto quando, numa manhã a meio da semana, entrámos pela primeira vez no showroom da Miguel Raposo Interiors Collection, um edifício de três andares totalmente reabilitado junto à Cordoaria Nacional, na Junqueira, em Lisboa. Trata-se de um conceito nunca totalmente experimentado pelo designer de interiores que dá nome ao seu negócio, o de recriar os vários ambientes de uma casa, de quartos a salas de estar, com as peças da sua coleção de mobiliário e complementos. Durante a visita guiada, ficou clara a filosofia de vida e trabalho de Miguel Raposo: prima pela durabilidade e intemporalidade do que cria, não é pessoa de seguir tendências e é obcecado pelos filmes do James Bond. Com uma carreira de mais de três décadas nas áreas do design, interiores e arquitetura, fundou o seu atelier - Miguel Raposo & Pura Habilidade - em 2008, com o intuito de conjugar estes universos, realizando projetos de reabilitação e design de interiores de casas e espaços comerciais.

Com esta coleção, Miguel Raposo deseja alcançar um público mais vasto, permitindo a aquisição de peças individuais fora de um projeto de interiores. Foto: Ivo Rodrigues

Lembra-se do momento em que soube que queria seguir por este caminho? Que estímulos tinha, mais novo?

Foi uma uma coisa que se foi construindo. Desde infância, desde miúdo, nas minhas brincadeiras e jogos, nas construções e necessidade de criar formas, volumes, na procura de materiais, na construção com os legos. Talvez tenha começado aí a consciência do percurso, e depois na adolescência tenho a certeza absoluta. Inicialmente, pensando em arquitetura, mas depois ainda no ensino secundário, e tendo em conta a formação específica que fiz na Escola Artística António Arroio, percebi que era então o caminho do design, mais concretamente [que ia seguir]. Ainda que tenha juntado ao longo do meu percurso profissional as duas áreas, a arquitetura de interiores e o design.

Foi há cerca de dois anos que surgiu a oportunidade de abrir um showroom que se assemelhasse a uma casa. Sente que é uma necessidade hoje em dia para o cliente?

Acho que isto é uma mais valia, o recriar espaços e ambientes, até se calhar dentro daquilo que é a minha linguagem ou alguns conceitos distintos. É uma mais valia para o cliente entender a forma como as peças se relacionam nos espaços. Olha-se para as coisas de formas diferentes, estando elas integradas nos ambientes.

Casais com mais de 50 anos, que procuram decorar a segunda ou terceira casa, e com um poder económico considerável, é o público-alvo de Miguel Raposo. Foto: Ivo Rodrigues

O Miguel sempre desenhou peças para os seus clientes, são totalmente personalizáveis, mas até à abertura do showroom na Junqueira ainda não tinha mergulhado a fundo no conceito global de coleção, e da oportunidade de mostrar a sua em todo o seu esplendor. Como descreve as suas criações? O que é que as une?

Claro que há uma coerência, que é a minha linguagem, o meu mundo, as minhas experiências e inspirações. Posso definir a minha linguagem, ou a minha coleção, como um trabalho intemporal, qualquer coisa que pretendo que perdure e que conviva harmoniosamente com outras coisas, com outras linguagens.

São valores que estão presentes em todo o processo criativo…

A intemporalidade é muito importante. O rigor do processo criativo na projetação, a nobreza dos materiais também é uma coisa que privilegio imensamente. Toda a forma de execução, reforçando o trabalho maioritariamente artesanal de artesãos portugueses de excelente qualidade.

O showroom de Miguel Raposo recria divisões de uma casa, como quartos, escritórios e salas de estar. Foto: Ivo Rodrigues

E depois temos a parte da sustentabilidade…

O intemporal leva-nos a essa preocupação. A característica dos materiais, a sua qualidade, o rigor da execução, e também o desenho em si, levam-nos a peças que perpetuam. São intemporais no gosto, no tempo e no espaço. São peças que sabemos que podemos viver com elas durante muito tempo, por não se esgotarem por si só em tendências.



Qual é a sua peça preferida?

O banco Bakuba. A inspiração veio de um tecido, que não tem nada a ver com a peça final. Isto é um tecido de facto extraordinário, que é bordado, sou perfeitamente apaixonado pelas artes decorativas africanas.

Banco Bakuba. Foto: D.R

Miguel prossegue a ir buscar o tecido em questão. Na sala está ainda um outro pano, de origem africana, esticado numa tela atrás de nós, a par de outras peças inspiradas nas criações de uma comunidade de mulheres sul-africanas, socialmente marginalizadas.



Este tecido é uma interpretação contemporânea dos de um povo que se chama Bakuba, localizado ali na zona do Congo. Olhando para este tecido, que eu acho tão bonito, comecei por desenhar um banco, e este povo tem um mobiliário com muita graça, muito interessante, coisas robustas, rudes, em madeira…

Explorando o conceito e a história deste povo, e olhando para o tecido surgiu a inspiração de desenhar um banco com essas mesmas características. Mas é evidente que este tecido não tem as características necessárias, não tem a rigidez para estar esticado num banco. Lógico que o processo criativo e o rigor depois leva-nos a isso.

Showroom de Miguel Raposo, com a banqueta Bakuba. Foto: Ivo Rodrigues

Esta não é a minha peça preferida, mas neste momento é aquela com que eu me identifico muito pelo processo em si, e depois pela história que acabou por a acontecer à volta dela. E pelo reconhecimento da peça que me levou a tê-la presente numa feira em Milão e em tê-la presente também em Madrid, e a ser o cartaz escolhido pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) para a representação de Portugal numa feira de design de interiores.

Há pouco mencionou que não tinha uma fonte de inspiração específica, e que por vezes as ideias surgem do nada.

[A inspiração] surge da observação de qualquer coisa, de um pormenor arquitetónico, da observação da natureza, das viagens, da contemplação, de uma fotografia, muitas vezes até de um rabisco e do nada. E num momento de descontração, aparece qualquer coisa que nos pode levar depois a um caminho. E por aí.

Linhas Intemporais e produção sustentável e 100% nacional estão na base do trabalho de Miguel Raposo- Foto: Ivo Rodrigues

Mas tudo começa pela observação…

O processo começa pela observação. E muitas vezes também olhando para objetos desenhados por outros e fazendo a análise "o que é que farias diferente, o que é que farias igual, o que é que está bem e mal?" Muitas vezes, isto leva a desenhar qualquer coisa. É engraçado, já me aconteceu isso várias vezes, mas não é o mais comum. Depois [da observação] vem de facto a primeira ideia ou consciência do querer fazer qualquer coisa a partir daquele momento que observei. A fase do rabisco, sem nenhuma preocupação ainda do rigor que tem de vir a seguir. E depois há a fase do desenho rigoroso, com a escala correta e adaptada para a função que a peça desempenha, isto é, a ergonomia, é a relação que nós temos com esse mesmo objeto enquanto o utilizamos.

A mesa de apoio capitel, por exemplo, nasceu de um pormenor arquitetónico que Miguel observou: "Passeava por Alfama e tirei uma fotografia a um resto de achados arqueológicos. E havia uma coluna, muito simples, direita e nada trabalhada, e que terminava num capitel, também ele muito geométrico". Foto: Ivo Rodrigues

Depois vem ainda todo o pormenor construtivo da peça, a junção dos materiais. Como é que um material convive com o outro? Como é que eu tenho de os construir em termos técnicos, antes mesmo de chegar à fase da produção, onde ainda muitas vezes esses pormenores são filtrados. A escolha dos materiais também é de grande rigor em termos de selecionar a pedra e a madeira corretas, a escolha da cor para um lacado, por exemplo.

Também tem peças inspiradas nos filmes do James Bond.

Sou perfeitamente fascinado pelos filmes do James Bond, e porquê? Pela ação toda em si, e porque os interiores são sempre de um rigor excecional, extraordinário. Particularmente os filmes dos anos 70. Quis desenhar uma secretária e pensei "[vou fazer] uma que ficasse bem nos cenários dos filmes de James Bond".

Secretária James. Foto: D.R

Quais são os seus designers de eleição?

Sou um apaixonado pelo design dinamarquês, pelo design nórdico, o design dos anos 50, 60, 70. Pelo design italiano também de todas as épocas. Há tantas peças produzidas hoje, com design contemporâneo ou peças que se perpetuam, e que também elas são verdadeiros clássicos, e com as quais gosto de conviver. Gosto imenso de antiguidades… No fundo é isso que enriquece os nossos espaços, a nossa forma de viver. Precisamos do mundo, e o mundo é isto mesmo.

As peças da coleção são totalmente personalizáveis. Foto: Ivo Rodrigues

Quais foram as maiores mudanças que sentiu ao longo da sua carreira?

Aquila a que eu dou mais destaque foi a consciencialização da necessidade por parte dos clientes de recorrer a um profissional para projetar a sua casa, para projetar os interiores, para ser aconselhado. Esta é, acima de tudo, a grande mudança que aconteceu ao longo destes anos. Há um maior reconhecimento do profissional nesta área e consequentemente, o recorrer a ele na prestação desses serviços.