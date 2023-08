Britannia: 25 anos depois do adeus ao navio favorito da realeza britânica

Carlos III na visita ao Britannia no início de julho de 2023. Foto: Getty Images

A princesa Margarida e o marido Antony Armstrong-Jones durante a lua de mel em 1960. Foto: Getty Images

O interior do Britannia mais parecia uma casa. Foto: Getty Images

A família real durante as férias no Britannia, na Escócia, em 1967. Foto: Getty Images

Harry e William também puderam correr pelo convés durante a infância. Em 1985, com os pais, à chegada a Veneza. Foto: Getty Images

O último verão em 1997. Foto: Getty Images

O verão decomeçou seguindo uma das. Trata-se da conhecida. Ao longo de sete dias, o monarca visitouem forma de homenagem àquela cultura e às conquistas da comunidade escocesa e, simultaneamente, convidou milhares de cidadãos a visitarem o, sua residência em Edimburgo.Nesta sua primeira semana de Holyrood como monarca, no início de julho,, celebrando oe o. Para marcar o momento, a casa real partilhou nas redes sociais uma imagem da jovem Isabel II ao lado do marido Philip de Edimburgo, ambos acompanhados pelos príncipes Carlos e Ana, a bordo daquele barco, emEste era o navio que a família real considerava a sua casa mais querida, ancorado agora no. Durante os 43 anos que esteve ao serviço tornou-se aporque ali estavam longe dos olhares do público, ali podiam relaxar e serem eles próprios. A rainha Isabel II descreveu o iate Britannia como. Era comum vê-la a passear-se pelo convés, a vislumbrar o horizonte com o seu lenço característico na cabeça.O Britannia feznavegadas estão assinaladas no registo de serviço deste que era muito mais do que um navio, era. Foi palco dase são essas que também fazem parte da sua história.O barco tornou-se, por exemplo, local de eleição para as, não só pela privacidade que oferecia, mas também por permitir navegar para locais remotos. A princesa Margarida e Anthony Armstrong-Jones foram os primeiros a passar a lua de mel ali, em 1960, e Carlos e Diana seguiriam-lhes os passos. O príncipe André e Sarah Fergunson também lá passaram a lua de mel.O célebre navio foi, mas o monarca acabou por morrer antes que este fosse lançado., o estaleiro onde foram construídos os famosos transatlânticos Queen Elizabeth e Queen Mary, foi o encarregado da sua. Após a sua ascensão ao trono, Isabel II introduziu alterações nos planos previstos, e recusou a decoração ornamentada, apostando nos, nos, nase nasque tradicionalmente marcavam presença nos seus palácios.Segundo Sir Hugh Casson, arquiteto do Britannia, a ideia era. Quando foi inaugurado em, tornou-se, um. O primeiro porto ultramarino que visitou foiem Malta. A família real passava ali alguns dias todos os verões e, a par disso, servia como meio para a monarca e o seu marido visitarem praticamente todos os territórios da Commonwealth, em longas viagens a lugares remotos.Durante as suas viagens,a conhecerem o barco. Emforam homenageados a bordo durante uma viagem pela América.Além de navio da família real inglesa, o Britannia cumpriu ainda outras funções, como tornar-se, nos chamados Sea Days. E até na, no sul do. Foi em 1986, quando o iate atracou na praia de Khormaksar. A guerra civil estourou no Iêmen do Sul e os navios eram necessários com urgência para evacuar os cidadãos britânicos e outros presos pelos combates. É que como navio da Marinha Real não combatente, o Britannia podia entrar em águas territoriais sem alimentar ainda mais o conflito.O navio. Desde que abriu ao público em outubro de 1998 já recebeuque a ele se dirigem para conheceram os seus luxuosos salões e quartos. O último verão a bordo do Britannia ficou assinalado com várias imagens de Isabel II ao lado dos netos Harry, Peter e Zara Phillips, enquanto cruzavam a costa da Escócia.