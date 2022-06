Cinema à luz da lua de volta a Lisboa

O cinema ao ar livre está de volta à cidade, onde é possível apreciar obras cinematográficas de Quentin Tarantino e Woody Allen, entre muitos outros. As sessões começaram a 7 de junho com o filme Grand Budapest Hotel, uma comédia dramática de 2014 com direção de Wes Anderson. A iniciativa contempla uma seleção de filmes para todos os gostos, desde comédias, a biografias, romances e até filmes policiais.

Foto: D.R

Clássicos como Romeu e Julieta e Grande Gatsby, ou dramas musicias como Assim Nasce uma Estrela fazem também parte da lista dos dez filmes em exibição no Rooftop Carmo. A biografia de Freddy Mercury no filme Bohemian Rhapsody, interpretado por Rami Malek, é outro destaque no calendário do Cine Society. O filme ganhou vários Óscares e Globos de Ouro, e é sem dúvida uma longa metragem a não perder.

Conte também ver Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt, entre muitas outras estrelas, em ação nestes filmes escolhidos especialmente para o público lisboeta.



Pode escolher a zona onde se quer sentar, visto que há áreas indicadas para grupos de amigos, casais, ou perto do bar. Este faz parte do TOPO Chiado e tem escolhas como as clássicas pipocas, tapas portuguesas e cocktails personalizados de acordo com o filme do ecrã.

Para não perder nem um segundo da história, pode também utilizar os fones disponibilizados, para mergulhar na totalidade no enredo. Aproveite os dias quentes para ver os seus filmes preferidos, com vistas para o Elevador de Santa Justa e para as ruínas do Convento da Ordem do Carmo. Aconselhamos a compra de bilhetes para o Cine Society com antecedência no site.



Calendário:

8 de junho, 20h30 – Uma História de Amor

14 de junho, 20h30 – Meia-Noite em Paris

15 de junho, 20h30 – (500) Dias com Summer

19 de junho, 20h30 – Assim Nasce uma Estrela

21 de junho, 20h30 – O Grande Gatsby

22 de junho, 20h30 – Cães Danados

26 de junho, 20h30 – Romeu e Julieta

28 de junho, 20h30 – Bohemian Rhapsody

29 de junho, 20h30 - Trainspotting