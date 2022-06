Homem do mês: Austin Butler, a estrela de 'Elvis'

As calças com a cintura marcada e perna larga marcam a silhueta de Austin Butler, de 30 anos, que embora siga as tendências mais importantes, não deixa de as adaptar ao seu estilo effortless chic. Misturando peças como tank tops e smokings, ou com calças de ganga com blazers de botões dourados, Butler compõe o look com um corte de cabelo selvagem que ajuda desconstruir os momentos mais formais.

Austin Butler no filme 'Elvis' Foto: D.R

É por isso que o ator é perfeito no papel de Elvis. Lisa Marie Presley, a filha do falecido músico, diz que este jovem merece um Óscar pela forma como interpreta o pai e embora não possamos prever que aconteça, uma coisa é certa: já ganhou o prémio de estilo nesta temporada de festivais e passadeiras vermelhas.

Visionamento do filme 'Elvis' em Toronto, Canada, 17 de Junho Foto: Getty Images

A ensinar a Jimmy Fallon no The Tonight Show os movimentos de dança que usou no filme Elvis, 15 de Junho Foto: Getty Images

Com blazer Gucci na SiriusXM Town Hall com o elenco do filme Elvis em Memphis, Tennesse Foto: Getty Images

Com fato Gucci na estreia do filme Elvis em Sidney na Australia Foto: Getty Images

Na estreia do filme na Gold Coast na Austrália Foto: Getty Images

Estreia de Elvis em Londres, 31 de maio Foto: Getty Images

Com look Alexander McQueen no visionamento especial do filme Elvis em Londres a 30 de maio Foto: Getty Images

Com look The Row em Cannes com o elenco de Elvis bem como a família do falecido cantor no Festival de Cannes a 26 de maio Foto: Getty Images

Vestido por Prada, na gala MET Celebrating In America an Anthology of Fashion a 2 de maio Foto: Getty Images

Com smoking Celine Homme e joias Cartier que usou no visionamento do filme Elvis em Cannes a 25 de maio Foto: @austinbutler