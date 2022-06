Lisboa recebe experiência imersiva com obras de Banksy

Natural da cidade de Briston, no Reino Unido, Banksy possui um estilo único, provocador e pioneiro no mundo da arte urbana. Emergiu nos anos 90 e a sua identidade nunca se tornou conhecida. Os graffiti feitos com a técnica de stencil são característicos do artista, e podem ser encontrados em várias cidades do mundo.

Exposição “The World of Banksy” Foto: D.R

Depois de passar por cidades como Paris, Barcelona, Milão e Dubai, chegou à vez da exposição aterrar em Lisboa, permitindo aos visitantes viajar pela carreira do artista e descobrir obras que desapareceram, que foram destruídas e até roubadas. Os bilhetes já estão à venda no site da exposição, e há bilhetes a partir €8.

Exposição “The World of Banksy” Foto: D.R

Os murais em exposição foram produzidos entre 2000 e 2018 em países como Israel, Palestina, França e Estados Unidos. Entre as obras mais conhecidas do artista estarão em exposição no "The world of Banksy: the immersive experience", graffiti como "Girl with balloon", "Rage" e "Israeli and Palestinian pillow fight".

Exposição “The World of Banksy” Foto: D.R

Capsule Gallery Lisbon – Rua Viriato 25, LisboaDia 24 de junho,13h às 20h nos dias úteis. 11h às 21h aos fins-de-semana. Encerrado à segunda. Aberto aos feriados.