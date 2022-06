Henry e June (1990) Foto: IMDB

Antes de chegarem às salas de cinema, todos os filmes são avaliados para determinar a idade mínima de visualização. Foi o caso de, um drama sobre a vida de Marilyn Monroe , interpretada por Ana de Armas, que para o choque de muitos recebeu uma classificação NC-17, sendo o primeiro filme dainadequado para menores de 18 anos.Não é a primeira vez que agira à volta deste tipo de análise cinematográfica. Abuso de drogas, nudez, violência gráfica ou linguagem extrema são fatores que podem levar um filme a ser classificado como adequado apenas para um. Descubra os filmes cuja classificação NC-17 (menores de 18 anos) geroufoi o primeiro filme com esta classificação, tendo recebido críticas pelo seu conteúdo de cariz sexual, e acabou por não ser publicitado por certos meios de comunicação nos EUA.Antes de ser considerado impróprio para menores de 18 anos,recebeu anos anos 60. Apesar de desafiar anos temas sexualidade, prostituição e drogas, o filme ganhou Óscares de Melhor Foto, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado em 1969.Comcomo protagonista, a comédia romântica espanhola foi aainda antes de estrear. A empresa de distruibuição Miramax entrou em conflito com a MPAA pelaatribuída, mas perdeu o caso. Mais tarde, esta foi substituída pela classificação NC-17.Apesar de Christian Baleum rival com um machado em Psicopata Americano, o filme foi consideradodevido a uma cena sexual com duas prostitutas, o que levou asse a MPAA (atribuia vários níveis de importância aos parâmetros de classificação., protagonista decontestou a classificação NC-17, que se impunha por causa de uma cena de sexo. Dois meses mais tarde a MPAA considerou o filme adequado a maiores de 13 anos.foie substituído por uma versão adaptada a todas as idades. A cena onde Geoffrey Rush incentiva Colin Firth a praguejar como forma de terapia foi substituída porVencedor dade 2013, o filme A Vida de Adèle foi classificado como inadequado devido a cenas explícitas de sexo entre duas mulheres, tendo, por isso, uma classificação maiores de 18 anos.