Revelado novo (e empolgante) trailer de Batman

bilionário solitário Bruce Wayne para erradicar o mal na cidade de Gotham, desta vez com Robert Pattinson no papel principal e realização de Matt Reeves. Depois da sua prestação no filme The Lighthouse, o ator vai, aos poucos, deixando de lado a sua ligação à saga O Crepúsculo, que protagonizou ao lado de Kristen Stewart.





Voltando a Batman, este torna a mergulhar no perigoso e desafiante submundo do crime na cidade da corrupção, onde se vai cruzando com elementos cruciais na histórias como Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), por quem se apaixona, Oswald Cobblepot/The Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), e Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano). Entre o elenco está ainda Peter Sarsgaard.

O novo filme volta a acompanhar a luta doVeja o mais recente trailer do filme divulgado pela Warner Bros., que estreia a 3 de março nos cinemas portugueses.