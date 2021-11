O que aconteceu ao elenco de Harry Potter, 20 anos depois?

Harry Potter e a Pedra Filosofal, em novembro 2001. Nessa altura, mal sabiamos o sucesso que os filmes baseados nos livros de J.K Rowling teriam, e como os atores do filmes se popularizariam, com Daniel Radcliffe e Emma Watson na linha da frente, no papel do corajoso Harry Potter e da inteligente Hermione.



Radcliffe, hoje com 32, tornou-se um dos atores mais bem pagos do mundo por ser protagonista dos filmes de Potter. Depois dos filmes da saga, estrou-se noutros como A Mulher de Negro (2012), Frankenstein (2015) ou Fuga de Pretória (2020) mas nunca mais teve o mesmo sucesso ou mediatismo como quando se estreou, com apenas 12 anos, em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Daniel Radcliffe Foto: Getty Images





Emma Watson ganhou reconhecimento pelos seus papéis em filmes As vantagens de ser invisível (2012), a A Bela e o Monstro (2017) ou Little Women (2019), bem como pelo seu ativismo - o que lhe valeu um lugar nas 100 pessoas mais influentes do mundo na revista Time Magazine em 2015. Foi nomeada embaixadora da boa vontade das mulheres da ONU e ajudou a lançar HeForShe bem como Time's Up UK em resposta ao movimento #MeToo.

Emma Watson Foto: Getty Images





Tal como Daniel, Rupert Grint (Ron Weasley) fez outros filmes, com menos sucesso que a sua estreia no cinema, e chegou a anunciar que talvez optasse por deixar de atuar, tal foi a intensidade da saga de JK Rowling. Abriu um hotel em Hertford, que foi encerrado quatro anos depois. Fez filmes como Cherrybomb (2009), Entre Inimigos (2012), ou Moonwalkers (2015) e recentemente fez um papel importante na série de thriller psicológico Servant, da Apple TV.

Rupert Grint Foto: Getty Images





Tom Felton, que fez do vilão Draco Malfoy, continuou na área, tendo sobressaído, até agora, a sua prestação no filme Planeta dos Macacos: A Origem, de 2011, embora outras aparições em filmes indie tenham recebido pouca atenção. Esteve na minissérie Labyrinth, bem como no drama de época Belle, e também ingressou numa carreira musica, lançando vários EPs.

Tom Felton Foto: Getty Images





Matthew Lewis, ou o famoso trapalhão Neville Longbottom, na série, continuou no cinema, tendo sobressaido no romance Viver Depois de Ti (2016), bem como no remake da série All Creatures Great and Small (2020). Amante do desporto, apresenta o podcast do Leeds United, Doing a Leeds com o antigo futebolista Jermaine Beckford.

Matthew Lewis Foto: Getty Images





E Ginny Weasley, irmã de Ron por quem Harry se apaixona? A atriz Bonnie Wright fez O Mar em 2013 e no ano seguinte participou no reality show The Great British Bake Off, mas é o seu trabalho como realizadora a que se tem dedicado mais. Depois de se formar na Universidade de Artes de Londres com uma licenciatura em cinema, Wright escreveu realizou Separate We Come, Separate We Go, que foi lançado em Cannes.



Bonnie Wright Foto: Getty Images

