Há um novo festival na Costa da Caparica

O Palms, o irmão mais novo do Dr. Bernard, do empresário Gregory Bernard, é muito mais do que um restaurante. Agora traz à Caparica, mais precisamente ao paredão da Praia do Norte, o festival Capalaxy, que vai tornar-se assíduo e assegurar um sábado de música gratuita por mês até outubro.

Organizado em parceria com o coletivo francês de DJ’s La Mamies, o Capalaxy vai trazer uma seleção de DJ’s nacionais e internacionais à Praia do Norte, nos dias 18 de junho, 16 de julho, 27 de agosto, 17 de setembro e 15 de outubro. Serão cinco datas de música gratuita para a comunidade do Palms, complementados com exposições de artes e outras iniciativas culturais.

"Queremos trazer visibilidade à Costa da Caparica e o potencial de partilhar a nossa visão com outros. Estamos a 15 minutos do centro da cidade de Lisboa e queremos partilhar este potencial com todas as comunidades que vêm visitar Lisboa e Almada", referem Gregory Bernard e Ana Fernandes, criadores do conceito Palms. "Consideramo-nos um espaço aberto e seguro para todas as comunidades e também um potente cocktail de boa comida e eventos inovadores que acolhe todos e promove a diversidade e a inclusividade. Temos uma reputação de topo como espaço para acolher eventos culturais, como o Festival MOGA, sessões de Jazz ao vivo, a atuação da Onda Suíça, exposições de arte contemporânea de talentosos artistas locais da comunidade Queer e, agora, estamos a trazer o Capalaxy", acrescentam.