Saint Laurent recria mobiliário de Charlotte Perriand

"Uma oportunidade única." Não é frequente estas palavras aparecerem todas juntas com verdadeiro motivo, mas acontece. E este é um desses raros momentos. A Saint Laurent vai recriar quatro peças raras de mobiliário da designer francesa Charlotte Perriand para a exposição Saint Laurent – Charlotte Perriand, que acontecerá no Salone del Mobile, em Milão, de 8 a 13 de abril. As peças, datadas entre 1943 e 1967, nunca chegaram a ser produzidas comercialmente e existiam apenas como protótipos ou esboços – algumas foram feitas especialmente para serem usadas nas casas de Perriand. Agora, sob a direção criativa de Anthony Vaccarello, foram meticulosamente reproduzidas e estarão disponíveis em edição limitada, sob encomenda. Ou seja, não só podem ser apreciadas durante a exposição, como podem ser adquiridas.

A estante Rio de Janeiro original, fabricada em 1962, faz parte de uma coleção privada e só foi exibida três vezes nos últimos 25 anos Foto: DR

Esta pequena seleção é composta por quatro peças. Uma delas, a estante Rio de Janeiro (1962), fabricada em pau-rosa maciço e com portas deslizantes de vime, tinha como propósito guardar livros e objetos de decoração. Foi criada por Perriand para o seu marido, que vivia no Brasil na altura – a peça original faz, de acordo com a Elle Decor, parte de uma coleção privada e só foi exibida três vezes nos últimos 25 anos.

Devido à complexidade do design, a mesa Mille-feuilles só existia num modelo em escala reduzida Foto: DR

Outra, a mesa Mille-feuilles (1963), é composta por 10 camadas de madeira em tons claros e escuros, alternadamente, formando círculos concêntricos. Devido à complexidade do design, que dificultava a sua construção, esta mesa só existia num modelo em escala reduzida.

Já a terceira peça desta seleção é a poltrona Indochina (1943), que foi idealizada para a casa do casal Perriand no Vietname, e recriada a partir de um desenho, já que a peça original se perdeu. A última peça é o sofá feito para a residência do embaixador do Japão em Paris (1967), um sofá minimalista com sete metros de comprimento, feito para a sala principal da residência projetada pelo arquiteto Junzô Sakakura e cujos interiores ficaram a cargo de Charlotte.

Sofá minimalista, com sete metros, feito para a sala principal da residência do embaixador do Japão em França, em 1967 Foto: DR

Perriand, que faleceu em 1999, três dias depois de ter feito 96 anos, foi uma designer e arquiteta francesa revolucionária, conhecida pelo seu papel fundamental no design moderno e pela sua colaboração com Le Corbusier – um dos arquitetos mais influentes do século XX e pioneiro do movimento modernista. Charlotte destacou-se no design de interiores e mobiliário, introduzindo materiais industriais como aço, alumínio e vidro em peças funcionais e inovadoras. O seu trabalho misturava estética minimalista com conforto e funcionalidade, antecipando muitas das tendências do design contemporâneo.

Na década de 1920, Charlotte Perriand começou a trabalhar no estúdio de Le Corbusier e Pierre Jeanneret (arquiteto e designer suíço, primo e colaborador próximo de Le Corbusier), onde ajudou a criar peças de mobiliário icónicas como a famosa chaise longue LC4.