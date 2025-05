Transforme a sua biblioteca num santuário livresco

Uma biblioteca é como a mulher de César: não basta ser, tem de parecer. Tem uma divisão cheia de estantes com livros e talvez uma secretária ou um cadeirão reclinado, ladeado por um candeeiro de pé alto? Tenha paciência, mas isso é só uma sala com livros. Ou um escritório, no máximo. Uma verdadeira biblioteca precisa de parafernália: uma lupa, um suporte para manter um livro aberto sobre a secretária, uma ampulheta – porquê uma ampulheta? Presumivelmente, para contar o tempo que consegue passar a ler sem ser interrompido. E precisa de cheirar a biblioteca – aquele aroma delicioso e inconfundível: uma mistura de livros antigos, com o couro das encadernações, tabaco e madeiras nobres. Está, portanto, a chegar à conclusão de que julgava ter uma biblioteca e não tem, não é verdade? Não se preocupe. A Assouline, famosa editora francesa, acaba de lançar The Library Collection – a sua primeira expedição para fora do mundo dos livros e rumo ao universo da decoração e das velas aromáticas.

Diversos objetos The Library Collection, Assouline Foto: Assouline | Laziz Hamani

A nova coleção, que inaugura uma categoria que veio para ficar, resulta de uma colaboração da Assouline com o designer francês Pierre Favresse, e teve como objetivo criar aquilo a que a editora chama The Essentials – ou seja, peças essenciais para transformar uma sala com livros numa biblioteca. Estes itens incluem apoios de livros, suportes para livros, caixas para pequenos objetos, um tabuleiro, uma moldura, um conjunto de gamão, uma ampulheta e uma lupa – todos inspirados nos objetos mais estimados pela família Assouline – a editora com o mesmo nome foi fundada em 1994 pelo casal Prosper e Martine Assouline e conta também com a colaboração de Alexander, o filho de ambos, que tem tantos anos quanto a empresa familiar. Estas peças são fabricadas com materiais nobres, como madeira de nogueira, couro e latão, e estão disponíveis nas cores icónicas da marca: vermelho, camel e castanho.

Ampulheta Mirage Hourglass, The Library Collection, Assouline, 375 euros Foto: Assouline | Laziz Hamani

Já o odor a biblioteca perfeita é conseguido com velas. Apresentadas em recipientes de vidro âmbar, estas velas evocam, de acordo com a Assouline, "a atmosfera tranquila de espaços privados sofisticados – madeiras luxuosas, livros encadernados em couro, páginas ricas e tabacos fumegantes", convidando os amantes de livros a criarem o seu próprio santuário pessoal.

Vela Culture Lounge, The Library Collection, Assouline, 110 euros Foto: Assouline | Laziz Hamani

Ao todo há cinco frangrâncias. Wood, Leather, Paper, Cigar e um quinto aroma com um nome intrigante – Culture Lounge –, que a editora descreve da seguinte forma: "Evoca uma atmosfera repleta de elegância e profundidade intelectual, onde artistas, visionários e formadores de opinião se reúnem para trocar ideias. Notas vibrantes e revigorantes de limão fresco e rum envelhecido misturam-se perfeitamente com uma base quente e aveludada de baunilha e almíscar suave, enriquecida pela doçura subtil do raro sândalo."

Apoio para livros Twist Bookend, The Library Collection, Assouline, 375 euros Foto: Assouline | Laziz Hamani

É, portanto, a isto que cheira a profundidade intelectual. E quem é que, podendo escolher, não quer ser um visionário numa atmosfera elegante? A que preço?, perguntará o leitor, a sentir-se já francamente tentado. Nada de mais para os clientes da Assouline, que esgotam, rápida e frequentemente, luxuosos fólios de edição especial e limitada que custam vários milhares de euros.

Lupa Archival Magnifying Glass, The Library Collection, Assouline, 295 euros Foto: Assouline | Laziz Hamani

Posto isto, as velas custam 110 euros cada uma; a lupa, forrada a pele e com apontamentos de latão, custa 295 euros; a ampulheta, forrada a pele e com vidro soprado à mão, custa 375 euros; os apoios para livros – aqueles objectos decorativos pesados que se colocam no fim de uma fila de livros, para garantir que não tombam – dependendo do modelo, custam entre 350 e 1250 euros cada um; os suportes para livros, em madeira de nogueira e forrados a pele, custam, dependendo do tamanho e do modelo, entre 590 e 1300 euros; e o tabuleiro de gamão, a peça mais icónica da coleção – mesmo para quem não sabe jogar gamão que é, certamente a maioria dos mortais –, custa 2250 euros.

A nova coleção de objetos decorativos e fragrâncias para a casa está disponível no site da Assouline.