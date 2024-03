Dior apresenta o novo livro exclusivo "Dior Scarves: Histórias de Moda"

Dior revela uma nova obra exclusiva para os amantes de Moda: "Dior Scarves: Histórias de Moda", editado por Maria Luisa Frisa. Este livro explora a riqueza de inspirações por detrás dos emblemáticos lenços de seda da maison, desde a era de Christian Dior até aos dias de hoje, sob a direção de Maria Grazia Chiuri.



Os lenços de seda são peças que transcenderam o tempo, destacando-se como elementos essenciais de qualquer guarda-roupa elegante. Utilizados de várias formas, seja ao pescoço, ao pulso ou envolvendo a cintura, estes lenços completam qualquer look com uma elegância clássica, refletindo a visão de Monsieur Dior de que "o detalhe é tão importante quanto o essencial".

"Dior Scarves: Histórias de Moda", editado por Maria Luisa Frisa Foto: @Dior

Este livro em edição especial apresenta uma compilação de 425 lenços organizados por temas, desde Paris e Efeitos Óticos até Mensagens e Moda. As deslumbrantes fotografias de Brigitte Niedermair, apresentadas num portfólio encantador, celebram a arte do detalhe e as múltiplas visões criativas que caracterizam a maison Dior.

O livro conta com illustrações de Brigitte Niedermair. Foto: Brigitte Niedermair

Além de as imagens serem especialmente bonitas e bem captadas, o livro inclui ainda textos de historiadores da moda, incluindo Maria Luisa Frisa, Claire Allen-Johnstone, Elda Danese e Émilie Hammen. Estes especialistas exploram a História e a arte por trás dos lenços de seda Dior, desde a sua criação em 1947 até às inovações mais recentes.



Impresso em papel que evoca a leveza e a textura sedosa dos lenços, o livro é revestido por uma sobrecapa que apresenta uma reprodução em grande formato de um lenço, acrescentando um toque final de requinte couture. Refletindo a excelência e a criatividade contínua da maison, "Dior Scarves: Histórias de Moda" estará disponível nas livrarias a partir de 28 de março de 2024.