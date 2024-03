Panteão Nacional recebe instalação do artista ARYZ

A instalação convida os visitantes a refletirem sobre a noção de tempo e transcendência da vida, bem como sobre o cruzamento entre arte e património. Foto: Chris Costa

Artista espanhol Octavi Arrizabalaga, mais conhecido por ARYZ Foto: Mike Doorline

Em exposição até ao dia 23 de junho de 2024. Foto: Chris Costa

Junto ao Largo de Santa Clara, em Alfama,. Esta exposição intituladatem como premissa envolver os visitantes numa reflexão profunda sobre a vida e a morte, em diálogo direto com a tradição artística da pintura Vanitas dos séculos XVI e XVII.A intervenção artística, parte do Programa de Arte Pública da Underdogs, foi concebida especificamente para o Panteão Nacional e estará. Num contexto carregado de simbolismo e significado, a instalação dialoga com uma pintura de autor anónimo pertencente à coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, que também se encontra presente no Panteão."A essência desta obra reside na representação de objetos mundanos justapostos a símbolos da mortalidade, como caveiras e ampulhetas, transmitindo a natureza fugaz da existência terrena e a futilidade da procura por bens tangíveis ou materiais", destaca Suzanne Marivoet, Diretora Geral da Underdogs.A instalação convida os visitantes aO Programa de Arte Pública da Câmara Municipal de Lisboa tem desempenhado um papel fundamental na democratização do acesso à arte urbana na cidade. Segundo Diogo Moura, Vereador da Cultura, este programa tem explorado novas possibilidades de repensar o espaço público e o património cultural, destacando a importância da arte urbana no tecido arquitetónico e paisagístico de Lisboa.Com esta instalação, ARYZ. Tal como a Vanitas convida ao confronto com a transitoriedade da existência humana, o Panteão serve como depósito da memória e da identidade coletiva, um testemunho do legado duradouro dos heróis e figuras ilustres de uma nação.Numa fusão entre tradição e modernidade, ARYZ oferece, convidando os visitantes a refletirem sobre a sua mortalidade como indivíduos, enquanto o Panteão os convida a considerar o legado perpétuo daqueles que moldaram o destino coletivo de uma nação.