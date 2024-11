700 anos de obras-primas na National Gallery

No dia 20 de dezembro de 2024, a Taschen lança uma obra monumental que promete ser indispensável para os amantes de arte: uma edição especial dedicada à coleção da National Gallery. Este livro apresenta-se como sendo mais do que um catálogo, é uma viagem pelos 700 anos de História da pintura europeia, organizada cronologicamente e narrada através de mais de 200 obras-primas. Desde os painéis medievais de Margarito d’Arezzo até às pinceladas impressionistas de Claude Monet, cada página é um convite a mergulhar na evolução artística do Ocidente.

Com uma presença física imponente — 582 páginas e mais de 6 kg — o livro é uma verdadeira peça de colecionador. Foto: @Taschen

Com uma presença física imponente — 582 páginas e mais de 6 kg — o livro é uma verdadeira peça de colecionador. Mais do que um simples registo, esta publicação destaca-se por incluir fotografias exclusivas dos bastidores da National Gallery e retratos dos seus espaços, identificados pelo olhar sensível de fotógrafos como David Dawson, Mary McCartney e Massimo Listri.

Esta obra da Taschen celebra os 200 anos da galeria, relembrando o seu percurso desde uma casa em Mayfair até à sua imponente localização em Trafalgar Square. Foto: @Taschen

O grande mérito desta obra é o diálogo entre épocas. Ao lado de quadros de mestres como Duccio, Van Eyck, Raphael, Titian e Rembrandt, surgem reflexões e contribuições de artistas contemporâneos e figuras culturais de renome, como David Hockney, Ai Weiwei e Rachel Whiteread. Estes textos enriquecem a experiência, proporcionando uma perspetiva atual sobre a relevância das obras clássicas.

A diversidade dos contributos reflete-se também nos retratos de personalidades fotografadas dentro da galeria, entre corredores e bastidores, criando uma ligação íntima entre o espaço, a arte e o observador. As palavras de curadores e especialistas, como Annetta Berry e Christine Riding, acrescentam profundidade ao conteúdo, contextualizando as obras no seu tempo e no seu impacto cultural.

Esta publicação destaca-se por incluir fotografias exclusivas dos bastidores da National Gallery e retratos dos seus espaços. Foto: @Taschen

Fundada em 1824, a National Gallery é muito mais do que um espaço expositivo; é um símbolo de Londres e um ponto de encontro entre a história e o presente. Esta obra da Taschen celebra os 200 anos da galeria, relembrando o seu percurso desde uma casa em Mayfair até à sua imponente localização em Trafalgar Square. Além de ser um tributo à coleção, o livro é um testemunho da missão contínua da galeria: preservar, estudar e partilhar a arte com o mundo. Para quem aprecia o poder transformador da pintura e a sua capacidade de transcender o tempo, esta publicação será uma viagem imperdível.