Música para começar 2025 com inspiração

A segunda quinzena de 2025 vai ver nascer a primeira edição do Liedfest, o Festival de Música Erudita, que decorrerá no Teatro Variedades, em Lisboa, entre os dias 16 de janeiro e 2 de fevereiro. Com direção artística da soprano Catarina Molder e produção da Ópera do Castelo, o Liedfest – lied significa "canção" em alemão – inclui recitais temáticos encenados e coreografados – as propostas incluem cruzamentos disciplinares com as áreas da dança e do teatro –, uma masterclass, uma conversa entre a filósofa Maria Filomena Molder e o ensaísta e tradutor João Barrento e brincadeiras líricas para atrair futuros amantes de ópera – atividades destinadas a escolas e famílias com crianças entre os 5 e os 10 anos.

De acordo com o comunicado, o objetivo deste novo festival é "revitalizar o formato do recital de canto e piano, que tem vindo a desaparecer das principais salas de espetáculo, e oferecer elementos diferenciadores que potenciam a experiência da fruição musical". Todos os recitais contarão com desenho de luz, legendagem em português e inglês, que facilitará a compreensão do repertório.

A soprano Catarina Molder é a diretora artística do Liedfest Foto: DR | Joana Linda

A programação promete "grande poesia, grandes compositores, num pequeno formato de emoções intensas incluindo alguns dos grandes ciclos de Lieder e ainda canções de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Fauré, Chausson, Ravel, Poulenc, Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes Graça, António Chagas Rosa, Granados ou Crumb, Clã e muitos outros".

A programação divide-se entre recitais temáticos e recitais encenados. Os primeiros incluem "Nos Mistérios da Noite", evocando paisagens noturnas e misteriosas banhadas pela luz da lua, com o barítono Luís Rendas Pereira e Pedro Lopes, ao piano; "Camões", em colaboração com o Teatro Nacional de São Carlos, que celebra a grande poesia na voz da meio-soprano Cátia Moreso com o maestro João Paulo Santos, ao piano; e "Amores e Vidas de uma Mulher", com a soprano Cecília Rodrigues e o pianista David Santos.

Já recitais nos recitais encenados será possível assistir a "Conversas com a Morte", dirigido pelo bailarino e coreógrafo Tiago Barreiros com a soprano Camila Mandillo e o pianista Filipe Gaio Pereira; "Cinco Formas de Morrer de Amor", com direção cénica da atriz e encenadora Lígia Roque e conceção e interpretação da soprano Catarina Molder e de um quarteto de cordas de músicos também atores.

Os bilhetes têm preços entre os 5 e 15 euros com 40% de desconto para jovens até aos 30 anos Foto: DR

Haverá ainda eventos de entrada livre (sujeitos à lotação da sala e mediante levantamento prévio de convite) entre os quais uma "Maratona Novos Intérpretes", que dará palco a jovens talentos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional; uma masterclass com Catarina Moreso, para aprofundar a tradição do canto lírico em português; e uma conversa sobre poesia e dois mitos no Lied Alemão, numa perspetiva literária, filosófica e estética, por dois grandes nomes da cultura portuguesas: a filósofa Maria Filomena Molder e pelo ensaísta e o tradutor João Barrento.

Os bilhetes têm preços entre os 5 e 15 euros com 40% de desconto para jovens até aos 30 anos. Bilhetes e programação completa disponível no site da Blueticket.